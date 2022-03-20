【機迷熱話】研究：76%女性遊戲裏偽裝性別　因性別歧視猖狂？

▲ 外國數據研究網站FandomSpot的研究發現，76%的女性在玩線上遊戲時，會偽裝自己的性別。（法新社資料圖片）

電子遊戲世界向來被視為是男性的主場，而女性玩家通常被視為少數一群。外國數據研究網站FandomSpot就2,000名美國地區女性遊戲習慣，進行一項新研究，發現其中76%女性玩線上遊戲時，會偽裝自己的性別。當中，更有93%受訪者女性表示，是因為曾經在玩遊戲時遭受性騷擾。

該研究顯示，在偽裝身分的女性中，超過一半的女性使用聽起來男性化或模棱兩可的名字，亦有近20%的女性表示，她們不會很快在遊戲裏表明自己的真實性別。

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令人擔憂的是，研究中只有20%的女性表示在玩遊戲時，通過語音聊天與他人在線交談會感到自在。有25%女性則表示，曾因為受到性騷擾而停玩電子遊戲。

科技網站The Gamer指出，女性玩家除了有機會受到性騷擾外，亦有機會因其性別而被男性玩家忽略，例如曾經有男性遊戲主播把女玩家靜音，嘗試無視她們。

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女性主播經常受指責 靠身材獲關注

除了遊戲內的性別歧視，遊戲行業的性別不平等亦很猖獗。熱血遊戲直播平台Twitch的女性主播經常受到指責，指她們不及男性勤奮，卻以女性的身材特徵來獲得觀看率。而Twitch的前50名最高收入者中只有兩名女性。

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遊戲角色設定 已分性別

The Gamer亦提到，電子遊戲本身也帶有性別定型的意味。例如在電玩遊戲《失落的方舟》中，男性角色不能成為法師（Mage），女性則不能成為戰士。儘管電子遊戲的性別問題依然存在，接受FandomSpot調查的女性中，有87%表示她們不會停玩電子遊戲。

責任編輯：吳嘉雯

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