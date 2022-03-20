  • 21°C
香港時間 : 2022320日 (日) 14:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【機迷熱話】研究：76%女性遊戲裏偽裝性別　因性別歧視猖狂？

14:00 2022/03/20

分享：

外國數據研究網站FandomSpot的研究發現，76%的女性在玩線上遊戲時，會偽裝自己的性別。（法新社資料圖片）

電子遊戲世界向來被視為是男性的主場，而女性玩家通常被視為少數一群。外國數據研究網站FandomSpot就2,000名美國地區女性遊戲習慣，進行一項新研究，發現其中76%女性玩線上遊戲時，會偽裝自己的性別。當中，更有93%受訪者女性表示，是因為曾經在玩遊戲時遭受性騷擾。

該研究顯示，在偽裝身分的女性中，超過一半的女性使用聽起來男性化或模棱兩可的名字，亦有近20%的女性表示，她們不會很快在遊戲裏表明自己的真實性別。

【數碼營銷】Adobe Experience Cloud新功能　助提供個人化客戶體驗

令人擔憂的是，研究中只有20%的女性表示在玩遊戲時，通過語音聊天與他人在線交談會感到自在。有25%女性則表示，曾因為受到性騷擾而停玩電子遊戲。

科技網站The Gamer指出，女性玩家除了有機會受到性騷擾外，亦有機會因其性別而被男性玩家忽略，例如曾經有男性遊戲主播把女玩家靜音，嘗試無視她們。

【虛擬實境】Audi結合VR技術　打造車用娛樂

女性主播經常受指責　靠身材獲關注

除了遊戲內的性別歧視，遊戲行業的性別不平等亦很猖獗。熱血遊戲直播平台Twitch的女性主播經常受到指責，指她們不及男性勤奮，卻以女性的身材特徵來獲得觀看率。而Twitch的前50名最高收入者中只有兩名女性。

【烏克蘭】美國廠商支援烏克蘭　提供偵測型無人機作軍事行動

遊戲角色設定　已分性別

The Gamer亦提到，電子遊戲本身也帶有性別定型的意味。例如在電玩遊戲《失落的方舟》中，男性角色不能成為法師（Mage），女性則不能成為戰士。儘管電子遊戲的性別問題依然存在，接受FandomSpot調查的女性中，有87%表示她們不會停玩電子遊戲。

責任編輯：吳嘉雯

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

相關文章

【機迷注意】Xbox推女電競選手培育計畫　冀促行業多元化
2022/03/09
【機迷注意】Xbox推女電競選手培育計畫　冀促行業多元化
【機迷熱話】LEGO夥瑪利歐推新產品　碧姬公主將於8月上市
2022/03/12
【機迷熱話】LEGO夥瑪利歐推新產品　碧姬公主將於8月上市
【機迷熱話】PS「State of Play」周五舉行　將公布哈利波特遊戲消息
2022/03/15
【機迷熱話】PS「State of Play」周五舉行　將公布哈利波特遊戲消息
【元宇宙】亞馬遜推元宇宙遊戲　助用戶掌握雲端運算技巧
2022/03/16
【元宇宙】亞馬遜推元宇宙遊戲　助用戶掌握雲端運算技巧

你可能感興趣

【機迷注意】Xbox推女電競選手培育計畫　冀促行業多元化
13:53 2022/03/09
【機迷注意】Xbox推女電競選手培育計畫　冀促行業多元化
【機迷熱話】LEGO夥瑪利歐推新產品　碧姬公主將於8月上市
15:05 2022/03/12
【機迷熱話】LEGO夥瑪利歐推新產品　碧姬公主將於8月上市
【機迷熱話】PS「State of Play」周五舉行　將公布哈利波特遊戲消息
17:05 2022/03/15
【機迷熱話】PS「State of Play」周五舉行　將公布哈利波特遊戲消息
電玩手遊 歧視 主播 遊戲 性騷擾

下一篇文章

【企業管理】生活品牌女舵手：不能閉門造車　跨行業啟發新思維
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美元定存】1年美元定存息最高1.55厘 儲局加息加劇銀行搶存戰
【美元定存】1年美元定存息最高1.55厘 儲局加息加劇銀行搶存戰
【求職貼士】哈佛提出3大技巧　增視像面試成功機會
【求職貼士】哈佛提出3大技巧　增視像面試成功機會
【人幣定存】1年人民幣定存3厘快閃超高息 最多賺息逾20萬
【人幣定存】1年人民幣定存3厘快閃超高息 最多賺息逾20萬
【港元定存】發鈔行鬥加港元定存息 1年高息王賺息14萬
【港元定存】發鈔行鬥加港元定存息 1年高息王賺息14萬
【MPF】首隻抗通脹MPF基金獲批 BCT亞洲收益退休金4月25日推
【MPF】首隻抗通脹MPF基金獲批 BCT亞洲收益退休金4月25日推
【港元定存】1年港元定存享1.2厘賺息6千 銀行爆加息搶客戰
【港元定存】1年港元定存享1.2厘賺息6千 銀行爆加息搶客戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款