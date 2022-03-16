【黑心酸菜】老罈土坑酸菜製作亂況令人嘩然　統一反駁：非使用土坑酸菜

▲ 被指使用黑心酸菜的統一集團今日反駁，集團並非使用央視節目播出的土坑醃製酸菜。（新華社及統一企業網站截圖）

中國大陸有不少菜式亦會加入酸菜，其中「老罈酸菜」尤其盛行。中國央視日前有節目揭發「老罈酸菜」製造過程髒亂，批評是黑心食品，更指涉及康師傅和統一的供應商。統一集團今日反駁，集團並非使用節目播出的土坑醃製酸菜。

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央視該節目中提到，湖南插旗菜業、錦瑞食品、壇壇俏等多間食品製造公司，所生產的醃製酸菜出現食品安全問題。其中，插旗菜業為多間知名企業加工酸菜製品，也為一些即食麵企業，加工老壇酸菜包。央視走訪幾間食品加工廠，發現除了插旗菜業，其他廠商的醃製酸菜過程亦非常混亂，出現酸菜直接堆到地上、工人赤腳在酸菜上踩來踩去、煙頭扔到酸菜裡等恐怖情況。

統一企業今日回應，插旗菜業自2012年12月開始，已不再是統一的酸菜包原料的供應商。同時，統一已於第一時間向湖南錦瑞公司的負責人了解情況，及停止與湖南錦瑞公司的供應合作；又已封存相關的酸菜包產品。

統一再解釋，錦瑞食品酸菜的醃製池有使用環氧樹脂製作的醃製池和土池，供應統一的醃製酸菜是使用環氧樹脂醃製池醃製，並非節目拍攝到的土坑醃製酸菜。央視報導的土坑醃製酸菜是某食品公司租用該場地周轉使用，與錦瑞向統一供應的酸菜包產品沒有任何原料共用及業務往來。

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責任編輯：葉泳珊