【ET開市直擊】美國議息結果揭盅 港股報復式反彈後策略如何（附time code）

美國議息結果揭盅，美國聯儲局宣布加息0.25厘，為2018年來首次，符合市場預期。港股上日報復式反彈，恒指單日升1672點，收報20087點，重上20000點關，成交超出3000億。國務院稱將積極出台對市場有利的政策，又稱會就中概股問題與美方監管機構保持良好溝通，中概股急彈，「ATM」騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 股價升兩至三成，港股報復式反彈後有何策略？美國議息結果怎應對？瑭明資本董事曾啟邦（Rex）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

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00：31 - 港股今日焦點速覽

01：06 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：31 - 亞太股市早段市況速報

03：09 - 美國聯儲局議息結果怎解讀？

07：03 - 預計加息後美股平穩發展 短期上落市區間

07：43 - 中概股監管陰霾過未？繼續持有抑或止賺？

10：17 - 港股要重上23000點需要有更多措施

12：14 - 港股上日市況速覽+北水盤路

13：26 - 國務院政策180度轉變令市場亢奮 留意是否有更多具體措施

16：41 - 恒指以22700點為反彈目標

17：40 - 港股現時追入以長綫角度睇 宜分多注平均買入

18：30 - 留意恒指22500點有阻力 政策敏感度高的股份宜短炒

20：30 - ET個股推介：友邦 （01299）

21：58 - 港股開市前市況速報

25：25 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 可追入？甚麼價位買入？

27：51 - 觀眾問股：港交所 （00388） 是吸納好時機？甚麼價位買入？

29：29 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 、長江基建 （01038） 長擺收息點揀？

31：36 - 觀眾問股：雅居樂 （03383） 4.35元買入 反彈目標看多少？

33：34 - 觀眾問股：中集安瑞科 （03899） 10元有貨點睇？

34：31 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 未有貨可否作中綫部署？

35：40 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 85元買入點睇？

37：29 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 500元有貨可撈底溝貨？

39：22 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 點睇？

41：03 - 港股開市初段市況速報

41：19 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） 114元買入有冇機會鬆綁，操作建議？

43：53 - 觀眾問股：京東 （09618） 270元買入怎操作？有機會鬆綁？

46：01 - 觀眾問股：中移動 （00941） 53元有貨繼續揸住？

47：26 - 港股兩日已升3000點 買貨時機已過要做對沖？

48：36 - 觀眾問股：中國聯通 （00762） vs 香港電訊 （06823） 買入收息點睇？

49：56 - 觀眾問股：長實 （01113） 50元有貨怎操作？本地地產股又點睇？

52：42 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 3.98元有貨、跌市時走了現價可買返？

54：15 - 觀眾問股：南方A50 （02822） 未有貨現價可以買？

56：57 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 走勢點睇？

58：50 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 168元有貨點睇？

1：00：35 - 消息股：新秀麗 （01910） 、金蝶 （00268） 、長江基建 （01038） 、電能實業 （00006）

1：01：55 - 港股、內地開市初段市況速報

1：02：29 - 財經日誌提提你

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