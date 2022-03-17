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拜登連老婆都認錯？竟稱「她」為第一夫人

環球社會熱點 08:05 2022/03/17

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美國總統拜登經常因口誤或表現欠佳，被反對派質疑其身心狀態。拜登近日再次出錯，日前出席活動時，竟然誤把副總統賀錦麗稱為為第一夫人。台下觀眾糾正下，拜登才得知自己又講錯嘢。

【烏克蘭戰爭】美將追加逾62億軍事援助 不足1周增78億 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周二出席「Equal Pay Day」活動期間，向台下觀眾解釋，由於賀錦麗丈夫任德龍（Douglas Emhoff）確診新冠肺炎，故未能出席是次活動。

但拜登卻表示：

由於第一夫人嘅老公確診，所以活動安排有所改變

（There’s been a little change in arrangement of who is on the stage because of the first lady’s husband contracting Covid）

    點擊圖片放大
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    +2

美國組TikTok網紅軍隊 控制俄烏戰爭網上輿論 【下一頁】

拜登當下仍未發現口誤，直至台下觀眾忍不住發聲指，第一夫人的丈夫即是拜登自己，他才意識講錯嘢，與觀眾一同大笑。拜登指向妻子吉爾（Jill Biden），笑指吉爾是第二夫人，自己是第一先生；表示自己是吉爾的丈夫，為此感到自豪。

拜登在活動呼籲要求同工同酬，並簽署一項相關行政命令，鼓勵禁止聯邦政府合約商查閱求職者過往工資。

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責任編輯：郭麗明

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