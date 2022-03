拜登連老婆都認錯？竟稱「她」為第一夫人

美國總統拜登經常因口誤或表現欠佳,被反對派質疑其身心狀態。拜登近日再次出錯,日前出席活動時,竟然誤把副總統賀錦麗稱為為第一夫人。台下觀眾糾正下,拜登才得知自己又講錯嘢。

拜登(Joe Biden)周二出席「Equal Pay Day」活動期間,向台下觀眾解釋,由於賀錦麗丈夫任德龍(Douglas Emhoff)確診新冠肺炎,故未能出席是次活動。

但拜登卻表示:

由於第一夫人嘅老公確診,所以活動安排有所改變

(There’s been a little change in arrangement of who is on the stage because of the first lady’s husband contracting Covid)