【三星新品】三星Galaxy Book2系列　4月香港上市　最平4,580元入手

▲ 三星（Samsung）今（16日）更宣布，將於4月1日在香港市場推出全新的個人電腦產品Galaxy Book2系列，滿足用戶對流動工作的需求。（官方資料圖片）

自新冠疫情爆發以來，打破了市場固有的工作模式，Work-From-Home（在家工作）成為市場主流工作模式之一，更提高了打工仔的個人電子設備要求。三星（Samsung）昨（16日）更宣布，將於4月1日在香港市場推出全新的個人電腦產品Galaxy Book2系列，滿足用戶對流動工作的需求。

【三星手機更新】三星推One UI 4.1更新 舊機可用Galaxy S22系列相機功能

香港三星董事總經理趙依音表示，留意到現時遙距或線上線下混合工作模式成為了新常態，因此新一代的Galaxy Book2系列針對用戶需求，以便利用戶工作為設計藍本，4款新推出的電腦Galaxy Book2 Pro360、Galaxy Book2 Pro、Galaxy Book2 360和Galaxy Book2中，均升級了書寫、視像鏡頭、文書工作等新功能，回應需求。

全鋁機身設計 升級視像鏡頭與收音系統

現時人們的工作場所多變，Galaxy Book2系列均採用軍事級金屬物料，為全鋁機身設計，增加堅固耐用度。

Galaxy Book2系列亦支援三星的共享功能的應用程式Private Share，在處理公司敏感檔案時更為方便。用家可以透過Private Share與同事分享敏感的工作檔案，透過提供具有更多安全選項的限時共享連結，包括僅限查看、在查看時停用屏幕截圖功能，以及完全取消閱覽權限等，用戶即使在共享檔案後也能控制文件的使用或閱覽限制。

該系列亦更新了其視像鏡頭與收音系統，Galaxy Book2 配備720p HD的前置鏡頭；而Galaxy Book2 Pro的鏡頭升級至配備1080p FHD前置鏡頭及更闊的拍攝角度。升級後的鏡頭支援Auto Framing自動取景功能，用家即使在視訊途中移動，鏡頭亦會配合追蹤並讓用戶保持在畫面中間。

另外，Galaxy Book2系列均配備雙向AI（人工智能）降噪功能 ，可同時阻隔不同通話者的背景噪音，改善通話質素。

360版本 隨意轉化為平板電腦

Galaxy Book2 Pro 360和Galaxy Book2 360的輕觸式屏幕可360度旋轉，用家可將隨意將手提電腦轉化為平板電腦。而Galaxy Book2 Pro 360的用家可使用三星自家觸控筆S Pen，在電腦上書寫、繪圖或進行不同多工處理。

同時，Galaxy Book2系列的電池也進行了升級，三星表示，該系列的電腦持航力長達一天，即使耗盡電量，用家可透過超快速 USB Type-C 通用充電器快速充電。

4月起全面發售 最平$4,580有交易

型號 顏色 零售價（港元） 發售日期 Galaxy Book2 Pro 360 15.6 吋 炭灰黑、暗酒紅 $14,280 4月1日 Galaxy Book2 Pro 360 13.3 吋 炭灰黑、暗酒紅 $11,980 4月1日 Galaxy Book2 Pro 15.6 吋 炭灰黑 $11,280 4月中旬公開發售 Galaxy Book2 Pro 13.3 吋 炭灰黑 $10,280 4月中旬公開發售 Galaxy Book2 360 13.3 吋 銀色 $9,980 4月中旬公開發售 Galaxy Book2 15.6 吋 炭灰黑 $4,580 4月中旬公開發售

【三星動向】三星本周四舉行手機發布會 A系列中階機登場

【科技一周回顧】Apple春季發布會推多款新品 三星推中階機迎戰iPhone SE

記者：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！