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【芯片大戰】Intel宣布未來10年在歐投資800億歐元　建立完整半導體生態圈

股市 18:41 2022/03/16

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Intel宣布未來10年在歐投資800億歐元　建立完整半導體生態圈

Intel（英特爾，美：INTC）宣布，未來十年將會在歐盟多個國家投資800億歐元，用於半導體研發、製造及組裝技術等多個方面的發展，並會將Intel自身最先進的技術帶至歐洲，以在歐盟建立完整的半導體價值鏈。Intel盤前升2.1%，報45.74美元。

Intel今日宣布，計畫的一部分包括投資170億歐元，在德國興建一個領先的巨型半導體工廠基地，在法國興建一個新的研發及設計中心，在愛爾蘭、義大利、波蘭一集西班牙投資半導體研發、製造以及代工的服務。

Intel表示，投資建立歐洲下一代的芯片生態系統，將有助滿足及平衡更具彈性的供應鏈需求。

Intel表示，是次投資計畫主要是為了平衡全球半導體供應鏈，並擴大公司在歐洲的產能。首階段將先在德國馬德堡設立兩個同類首創的半導體工廠，預計將在2023年上半年開始建設，2027年投產。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

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美股 英特爾（Intel，美：INTC） 波蘭 晶片 愛爾蘭 歐洲 西班牙 歐元 德國 法國

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