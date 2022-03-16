【芯片大戰】Intel宣布未來10年在歐投資800億歐元　建立完整半導體生態圈

▲ Intel宣布未來10年在歐投資800億歐元 建立完整半導體生態圈

Intel（英特爾，美：INTC）宣布，未來十年將會在歐盟多個國家投資800億歐元，用於半導體研發、製造及組裝技術等多個方面的發展，並會將Intel自身最先進的技術帶至歐洲，以在歐盟建立完整的半導體價值鏈。Intel盤前升2.1%，報45.74美元。

Intel今日宣布，計畫的一部分包括投資170億歐元，在德國興建一個領先的巨型半導體工廠基地，在法國興建一個新的研發及設計中心，在愛爾蘭、義大利、波蘭一集西班牙投資半導體研發、製造以及代工的服務。

Intel表示，投資建立歐洲下一代的芯片生態系統，將有助滿足及平衡更具彈性的供應鏈需求。

Intel表示，是次投資計畫主要是為了平衡全球半導體供應鏈，並擴大公司在歐洲的產能。首階段將先在德國馬德堡設立兩個同類首創的半導體工廠，預計將在2023年上半年開始建設，2027年投產。

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