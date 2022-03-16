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【小米新機】小米12系列登陸香港　售4,399元起月底開售（多圖）

科技 21:12 2022/03/16

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小米去年在內地發布小米12系列手機後，今（16日）終宣布小米12系列正式攻港。小米在會上帶來三款手機，分別是小米12、小米12 Pro及小米12X，售價4,399港元起。所有機款明日起接受預訂，3月30日正式發售。

【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭

【小米新機】小米Redmi Note 11系列國際版登場　最平1,576港元可入手（多圖）

會上率先登場的是「小尺寸高端旗艦」小米12，機身重量僅180克，配備6.28吋AMOLED小微曲屏幕。手機採用三鏡頭設計，包含5,000萬像素主攝鏡頭、1,300萬像素超廣角鏡頭、和長焦微距相機，採用Sony IMX766 感光元件。而前置鏡頭方面，則搭載3,200萬像素自拍相機。

其他規格方面，小米12支援120Hz屏幕刷新率，搭載手機高通全新一代Snapdragon 8 Gen 1芯片。顏色則有灰、藍、紫三色選擇，內置12GB RAM以及256GB ROM，售價為5,699港元。

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小米12 Pro　配備IMX 707感光元件

接着登場是小米12 Pro，12 Pro採用6.73吋2K屏幕，支援120Hz屏幕刷新率。同樣搭載高通Snapdragon 8 Gen 1芯片。相比小米12，小米12Pro三主攝鏡頭均為5,000萬像素，其中廣角主攝更配備Sony的IMX 707感光元件，其他兩個主攝則分別是48mm經典人像鏡頭，以及等效14mm焦距超廣角鏡頭。

顏色則有顏色有灰、藍、紫三色選擇，售價為7,299港元。

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小米12X　搭載高通Snapdragon 870芯片

最後登場的是「小尺寸准旗艦」小米12X，它與小米12採用同款的6.28寸屏幕、支援120Hz屏幕刷新率、配備5,000萬像素主鏡頭以及4500mAh電池，但就僅搭載高通Snapdragon 870旗艦處理器。

顏色有灰、藍、紫三色選擇，內置8GB RAM以及256GB ROM，售價為4,399港元。

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【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟

記者：黃顯晴

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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