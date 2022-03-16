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【烏克蘭戰爭】德國車廠寶馬：烏克蘭戰爭限制產能　華晨寶馬併表帶動一次性收益及利潤

股市 18:34 2022/03/16

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【烏克蘭戰爭】德國車廠寶馬：烏克蘭戰爭限制產能　華晨寶馬併表帶動一次性收益及利潤

德國車廠寶馬（美：BMW）周三表示，烏克蘭戰爭的影響限制了其產能，並對本年度的前景產生了影響，不過由於中國合資企業華晨寶馬將併表，預計盈利將大幅上升。寶馬提到，由於東歐局勢正在影響生產，預計今年汽車交付量將與2021年持平。

寶馬補充，如果沒有上述負面影響，預計汽車按年交付量將略有上升。寶馬今年汽車業務息稅前利潤率指引介乎7%至9%之間，而2021年則為10.3%，寶馬稱如果沒有烏克蘭戰爭的影響，寶馬集團指引範圍是8%至10%。

華晨寶馬併表後 汽車業務自由現金流將達至少70億歐元

寶馬早前增持華晨寶馬權益至75%，寶馬預計，併表將對汽車部門的收入和利潤產生積極的一次性正面影響，預計今年汽車業務的自由現金流將達到至少70億歐元（約602億港元）。

寶馬今月初發布2021年財務數據，稅後利潤由2020 年的38.6億歐元（約332億港元）躍升至 124.6 億歐元（約1,072億港元），收入由989.9億歐元（約8,520億港元）增至1112.4億歐元（約9,575億港元）。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

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