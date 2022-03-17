【蘋果開箱】搶先試玩新色iPad Air　升級M1芯片成平價iPad Pro？

蘋果（Apple）在日前舉行「Peek Performance」春季發布會中，除了有新一代iPhone SE外，也帶來加入全新的藍色配色、支援5G制式的心iPad Air。在iPad Air於本周五（18日）正式發售前，本報記者搶先開箱體驗，到底新iPad Air是否如蘋果所言，是歷來最強勁、最多才多藝的 iPad Air。

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是次記者開箱的是新配色、藍色iPad Air，新配色相對沉穩，偏近靛藍色，隨不同光線照射到金屬機身，顏色深淺亦會有所轉變。外型設計方面，與上一代一樣，採用經典的圓角設計，搭載10.9吋屏幕，並將Touch ID功能整合至開機鍵，解鎖速度依然快速。

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雖然外觀大致上沒有太大轉變，但機身背面卻新增不少小細節。新iPad Air的機背上下邊緣位置各有一條邊線，像是框住機身般，不禁令記者想起以往iPhone 6推出時，類近的設計被網民狠批「醜樣」，未知網民又是否接受是次的新設計。

另外，如同網民所言，新iPad Air機背首次在機身刻印「iPad Air」字樣，而不再是昔日的「iPad」字樣。

規格方面，新iPad Air升級採用M1芯片，與上一代相比，其8核心CPU效能大幅提升60%，而8核心GPU更帶來快約兩倍的圖像處理效能，性能追近去年推出的iPad Pro。記者初嘗用新iPad Air剪輯影片及玩遊戲，運作順暢，無停頓感，更可連接MacBook等裝置，作雙屏幕使用。惟屏幕大小所限，習慣用電腦剪輯影片的人士，或會略嫌屏幕太細。

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至於後置鏡頭規格，也沒有太大改動，與上代相同的1,200萬像素相機，支援4K影片拍攝。而是次改動最大的，配備全新的1,200萬像素超廣角前置鏡頭。同時新iPad Air與之前的iPad、iPad Mini及iPad Pro看齊，新增了「人物置中」功能，偵測速度高。即使多於一人同時入鏡，都能輕鬆捕捉各人樣貌，盡量將人物保持在屏幕中央，適合現時因在家工作而需經常進行網上會議的人士。

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據Apple官網顯示，iPad Air（第5代）設有太空灰、星光色、粉紅色、紫色和藍色選擇，不過僅設64GB及256GB配置版本，售4,799港元起。現時已開放預售，並於周五（18日）起正式發售。

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記者：曾曉汶、殷凱怡

另外，蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！