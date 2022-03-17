英超市復活節推素零食 被嫌口味「太過分」

素食近年大為興起，不少商店趁節日機推相關商品吸引顧客。英國第二大連鎖超市公司Sainsbury早前亦推出復活節商品，有別於以往的朱古力蛋等常見食品，Sainsbury是次推出紅蘿蔔條配朱古力味鷹嘴豆蓉。Sainsbury新嘗試並未大受歡迎，更有網民諷刺表示，耶穌復活後需將其扔進垃圾桶。

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以往外國商家會在復活節時，推出傳統的朱古力蛋及十字包應節。Sainsbury今年卻有不同尋常的新嘗試，名為On the Go Easter Bunny Snack的零食中，包括一小盒的新鮮紅蘿蔔條和朱古力口味的鷹嘴豆蓉。

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可惜新產品並未贏得所有顧客歡心，有顧客將零食盒資料在網上分享，其後引來網民留言指Sainsbury做法過分（taken it too far），更指程度已達耶穌復活後需將整個世界扔進垃圾桶。另外亦有網民表示，聽起來就覺得很可怕。但同時亦有敢於冒險的顧客表示，有興趣嘗試一下。

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Sainsbury相關零食盒售價僅1英鎊（約10.2港元），若在購買主菜及飲品同時增購零食盒，可作為3.5英鎊（約35.8港元）優惠套餐的一部分。

英國最大超級市場Tesco近日亦有推出復活節應節商品，如藍莓味的十字架造型麵包等。英國老牌咖啡連鎖店Costa Coffee則宣布，會推出十字甜包口味拿鐵咖啡應節。

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責任編輯：李俊儀