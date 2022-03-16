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【中概股反彈】中證監：按國務院金融委部署要求　全力維護資本市場平穩運行

股市 18:30 2022/03/16

分享：

中證監：按國務院金融委部署要求，全力維護資本市場平穩運行

國務院金融委專題會議召開後，中國證監會黨委迅速召開擴大會議傳達學習會議精神，就抓好貫徹落實進行研究部署。中證監表示，將在國務院金融委統一指揮協調下，認真落實中央經濟工作會議和全國「兩會」部署，堅持深化改革、擴大開放，堅持市場化、法治化原則，主動加強與宏觀經濟管理部門、行業主管部門等方面的溝通協調，保持政策預期的穩定和一致性，助力穩定宏觀經濟大盤和金融運行。

中證監指，落實政府工作報告各項任務，紮實推進全面實行股票發行註冊制改革，完善民營企業債券融資支持機制，促進創業投資發展。發揮市場內生穩定機製作用，大力推動上市公司提高質量，鼓勵上市公司加大增持回購力度，引導基金公司自購份額。完善有利於長期機構投資者參與資本市場的製度機制，加大對公募基金等各類機構投資者的培育，鼓勵長期投資、價值投資。

爭取盡快就中美審計監管合作達成協議

另外，進一步推動高水平對外開放，加強內地與香港資本市場的務實合作，共同維護香港市場健康穩定發展。

繼續加強與美方監管機構的溝通，爭取盡快就中美審計監管合作達成協議。抓緊推動企業境外上市監管新規落地，支持各類符合條件的企業到境外上市，保持境外上市渠道暢通。繼續支持實體經濟合理融資，積極配合相關部門有力有效化解房地產企業風險，促進平台經濟規範健康發展、提高國際競爭力。

下一步，證監會將按照國務院金融委部署要求，切實提高政治站位，緊扣推動高質量發展的主題，進一步深化、細化各項工作舉措，務求落地見效，全力維護資本市場平穩運行。

相關文章：【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市（附會議重點）

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