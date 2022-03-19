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【機械山羊】日本川崎重工推出可載人機械羊　最多承載100公斤（有片）

16:00 2022/03/19

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川崎重工（Kawasaki）推出一款四足機械山羊「RHP Bex」，聲稱可以用作運輸貨物甚至是載人，其承重力達更達100公斤。（影片截圖）

日本東京上周舉辦了「國際機器人展」，不少新奇創新的機械人齊聚一堂。當中川崎重工（Kawasaki）就推出一款四足機械山羊「RHP Bex」，聲稱可以用作運輸貨物甚至是載人，其承重力達更達100公斤。

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據悉，川崎重工的四足機器羊Bex，命名與造型靈感都是來自西亞和非洲山地的羱羊。不但擁有一對會發光的角，還配有輪子和腳，結合兩足機器人腿部構造的靈活性，與四足機器人輪式構造的速度與穩定性。因此機器羊Bex可以在平地快速移動，同時亦能在複雜地形穿梭自如，協助運貨。

機械羊Bex分別有載人與載貨兩種操作模式。在載人模式下，使用者可以直接用Bex身上的手柄操作前進方向與速度。而用作載貨的時候，使用者則可以遙控方式操作。

可變其他動物　取決客戶需求

另外川崎重設計師亦表示，機械山羊外型非固定，更能以其他方式呈現，例如馬、狗等。客戶也可以選擇不要動物的外型，主要取決於客戶需求。

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責任編輯：黃顯晴

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