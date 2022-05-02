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【中概股】嗶哩嗶哩將在10月3日轉換為雙重主要上市　為美國除牌「買保險」

股市 20:30 2022/05/02

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【中概股】嗶哩嗶哩爭取轉換為香港主要上市　為美國除牌「買保險」

在港第二上市的嗶哩嗶哩 （09626） 早前向聯交所申請，建議轉換至主板雙重主要上市，據最新通告指，聯交所已經確認嗶哩嗶哩的建議轉換申請，預期轉換將會在今年10月3日生效，生效後嗶哩嗶哩將於香港聯交所及美國納斯達克雙重主要上市。

因應美國落實《外國公司問責法》，未符合核數檢查條件的中概股面對除牌危機。嗶哩嗶哩早前發公告指，將爭取自願轉換至在聯交所主板雙重主要上市﹐為中概股除牌危機以來，首家擬更改香港上市地位的「回流中概股」。

嗶哩嗶哩表示，董事會授權公司高層管理人員進行相關籌備工作，及著手進行所需手續以完成主要上市轉換事項。主要上市轉換事項包括市場狀況、董事會進一步批准以及取得所需監管批文為條件達成後方告作實。

改為香港主要上市　為除牌「買保險」、有望入港股通

嗶哩嗶哩指，主要上市轉換事項後，公司將仍為於香港聯交所主板及納斯達克全球精選市場雙重上市的公司，其Z類普通股及美國存託股將繼續在兩個證券交易所內買賣，且仍可以繼續互相轉換。

嗶哩嗶哩以第二上市回流香港，雖然可獲豁免部分香港合規規定，減少合規成本，但若公司無法保留主要上市地的上市地位，也無法在香港繼續交易。另一方面，若公司改為香港主要上市，將可成為港股通北水買賣的潛在投資範圍。

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港股 第二上市 中國概念股 嗶哩嗶哩—SW（09626）

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