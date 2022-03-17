【理財智慧】 保險產品日新月異 電子銀包WFH都買到保險?

近年，香港愈來愈多網上保險公司應運而生，最出名便是由前財政司司長曾俊華有份創立的Bowtie保險，甚至他也親身參與VIU TV的電視節目，令公司知名度進一步上升。網上保險公司的好處是省了經紀費用後，投保者直接減低保費外，也令保險產品更趨多元化。

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創新與多元化

對於一些傳統保險公司而言，他們推出的新產品都是基於現有的保險產品再「優化」，例如危疾產品的更新都是提高賠償次數、保障更多的危疾等，但是在產品種類上始終有所局限性，所以在產品創新上不及網上保險公司。

但在網上保險公司角度，他們營運成本相比傳統保險公司為低，也不需要支付經紀的佣金，因此可以推出更小眾化的保險產品，符合不同投保人的需要，在產品發展和開發提供更高的彈性，甚至是不同類型更便宜的意外保險產品，也只需要在網上投保即可。

電子錢包保險

電子支付在香港愈趨普遍，甚至是政府派發的消費券都只限電子銀包提取，當中最主要的原因是希望刺激消費而不是儲起來。有見及此，有網上保險公司開售專為電子銀包而設的保險，例如因為資料被盜或遺失八達通招致的金錢損失、八達通未經授權交易等，當然有最高保障的限額。可見，保險公司會因應現時愈來愈流行的電子支付熱潮，開始為投保人的「虛擬錢包」提供保障。

WFH保障

由於疫情愈來愈嚴重，每日感染人數以萬計，不少公司都安排員工WFH (在家工作) ，有保險公司也隨即推出WFH保險，主要承保在家工作的財物損失、姿勢性受傷、甚至因為「屈得太悶」而引起的情緒問題的保障，甚至連因為送餐服務引起的食物中毒都受保。即使是FREELANCE和兼職員工都可以申請。

旅遊保險

雖然因為政策的隔離原因，不少讀者都可能最近兩年都留在香港，相信如果放寬通關要求，相信不少讀者都直接用消費券飛往內地或海外，令自己「身心舒暢」。在以往，單次的旅遊保險只分為亞洲地區和全球地區；但現時的虛擬網上保險公司會再細分，細分到大灣區旅遊保險、中國大陸旅遊保險等，因而令到保費會較以往便宜。

未來趨勢

隨著疫情的發展，身邊有不少人都覺得有保險的需要，保險的原意是發生意外時提供保障，「不是需要才買；是未有需要時買」因為有需要才買已經不受保，因此隨著網上保險公司愈趨流行，相信對於申請索償會愈來愈高效，只需要填寫網上表格、產品也更趨多元化，符合更多投保人的需要。

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撰文 : 陳佳恩