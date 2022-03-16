▲ 【內房危機】房產稅今年不擴大 財政部：不具備條件增加改革試點城市

國務院副總理劉鶴主持金融穩定發展委員會專題會議後，各部門陸續發聲，掃除市場不確定性。財政部最新表態，房地產稅改革試點依照全國人大常委會授權進行，並在一些城市開展調查摸底和初步研究，「綜合考慮各方面的情況，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件」。

內地醞釀房產稅多時，去年10月，全國人大常委會授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點，據報上海、重慶、深圳、杭州、蘇州、濟南等城市曾參與房地產稅座談會。

不過，隨內地房企債務問題惡化，各大城市交投急放緩下，都未有公有落實試點時間表。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】內地開徵房地產稅試點 五大不可不知

【內房危機】內地啟動試徵房地產稅 中資券商料杭州、深圳、浙江等人口急增地區成首批試點

【內房危機】習近平房產稅計劃據報遇黨內強烈反對 試點城市或由30變10

【內房危機】郭樹清：支持優質房企兼併收購困難房企優質項目 彭勵機構向內房放貸

【內房危機】內房物管午後齊升、碧桂園升1成 國務院：要及時提出有力有效防範化解風險應對方案

【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市 積極出台對市場有利的政策（附會議重點）

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物