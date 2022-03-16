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【內房危機】房產稅今年不擴大　財政部：不具備條件增加改革試點城市

宏觀解讀 18:19 2022/03/16

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【內房危機】房產稅今年不擴大　財政部：不具備條件增加改革試點城市

國務院副總理劉鶴主持金融穩定發展委員會專題會議後，各部門陸續發聲，掃除市場不確定性。財政部最新表態，房地產稅改革試點依照全國人大常委會授權進行，並在一些城市開展調查摸底和初步研究，「綜合考慮各方面的情況，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件」。

內地醞釀房產稅多時，去年10月，全國人大常委會授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點，據報上海、重慶、深圳、杭州、蘇州、濟南等城市曾參與房地產稅座談會。

不過，隨內地房企債務問題惡化，各大城市交投急放緩下，都未有公有落實試點時間表。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

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