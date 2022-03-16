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【有相睇】租客轉租日出康城全新樓　極高層開揚望到海　背景良好仲獲業主減價

股樓投資 18:18 2022/03/16

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新樓落成，即吸引租客入住，利嘉閣趙洛民指，有租客與業主「一拍即合」租住日出康城Grand Montara 7期極高層單位。

單位為Grand Montara 7期1A座極高層D室，屬三房連儲物房間隔，望海景。代理指，租客原住於同區日出康城領都，眼見對面新樓Grand Montara 7期全新樓入伙，租金相宜，故轉租新樓。業主原叫租25,000元見客人為中環白領上班族，背景合適良好，最後減價到22,900出租，而租客又自備窗簾及燈飾，與業主一拍即合，馬上承租，每呎租金29.7元。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

據悉，業主於2019年7月以1,175萬元買入單位，享2.3%租金回報。代理另指，Montara 7期一房入場租金為14,000元，三房則約21,500元。

同場加映︰【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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撰文 : 謝昕蕎

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