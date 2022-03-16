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【數碼營銷】Adobe Experience Cloud新功能　助提供個人化客戶體驗

科技 19:05 2022/03/16

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新一代Adobe即時CDP（客戶資料平台）推出多項創新功能，幫助企業打造個人化客戶體驗。（法新社資料圖片）

疫情加速了各企業數碼轉型的步伐，客戶亦期望得到個人化的體驗。在Adobe Summit 2022大中華區傳媒簡介會，Adobe大中華區Experience Cloud高級產品經理張丹宣布，新一代Adobe即時CDP（客戶資料平台）推出多項創新功能，讓企業能夠有效檢視及管理客戶資料、即時更新，並通過Adobe Experience Cloud應用程式打造個人化的用戶體驗。

王丹表示，Adobe透過三大方向包括：數據及洞察、內容及協助、客戶旅程管理，實現個性化客戶體驗。要打造出色的客戶體驗，她認為，當中包括品牌對客戶需求的反應迅速、品牌與客戶之間的溝通流程簡單等。

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因此，是次Adobe Expeirence Cloud針對推出多項創新功能，其中包括：

  • Adobe Target即時個人化服務

Adobe即時CDP與Adobe Target的全新整合功能讓品牌可利用來自網上及門市的數據，組成完整的客戶檔案，並將其轉化為網站和流動應用程式上的個人化體驗。

  • OneTrust管理並執行有關營銷的客戶同意與偏好

企業可以通過與Adobe Experience Platform整合的OneTrust同意管理平台，統一管理客戶同意書、偏好數據等資料。企業可直接把客戶的同意數據匯入至即時 CDP，從消費者偏好中收集關鍵見解作分析。

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  • Adobe Commerce 2.4.4

為協助企業進一步打造客戶個人化的購物體驗，Adobe Commerce將消費者的瀏覽、購買記錄等商業數據，連結到即時CDP及其他Adobe Experience Cloud的應用程式，讓品牌分析客戶行為。

Adode App Builder for Commerce則提供開發人員建構及部署雲端原生網頁應用程式的工具，讓企業建造個人化內容。此功能預計將於2022年下半年推出，可為企業推動銷售及保留客戶。

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另外，Adobe亦夥拍不同技術合作夥伴，進一步擴展Adobe Experience Cloud的新功能，例如導入Anaplan整套財務及預算工具至 Adobe Workfront 工作管理和規劃、導入PayPal至 Adobe Commerce 支付服務。

記者：吳嘉雯

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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