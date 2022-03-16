【第五波疫情】新地上水廣場社區疫苗接種中心今啟用　為12歲或以上人士接種復必泰疫苗

▲ 【第五波疫情】新地上水廣場的社區疫苗接種中心今啟用 為12歲或以上人士接種復必泰疫苗

由新鴻基地產 （00016） 繼觀塘創紀之城5期後，位於上水廣場的社區疫苗接種中心今日（3月16日）正式啟用，是第2個由新地免費提供場地的社區疫苗接種中心。兩個場地分別佔地逾萬平方呎，每個場地每日可為1,000至1,500名市民接種疫苗。

新地代理寫字樓租務部總經理盧經緯表示，希望這兩個中心啟用後，可鼓勵更多北區和觀塘區的市民接種疫苗，讓香港早日戰勝疫情，社會回復正常運作。

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上水廣場社區疫苗接種中心位於該寫字樓的17樓，距離港鐵上水站只有1分鐘步程，開放時間為每天上午9時至下午6時，為12歲或以上人士接種復必泰疫苗。上水廣場社區疫苗接種中心啟用前，北區居民需前往戶外的粉嶺和興遊樂場接種疫苗。

另外，位於觀塘創紀之城5期的社區疫苗接種中心已於3月11日投入服務，專為3歲至17歲兒童、青少年和60歲或以上長者提供科興疫苗接種服務。該處毗連APM，市民可經觀塘站直達APM二樓，再到創紀之城5期寫字樓大堂乘搭專用升降機到達接種中心。

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