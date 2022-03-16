  • 23°C
香港時間 : 2022316日 (三) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】新地上水廣場社區疫苗接種中心今啟用　為12歲或以上人士接種復必泰疫苗

Hot Talk 18:08 2022/03/16

分享：

【第五波疫情】新地上水廣場的社區疫苗接種中心今啟用　為12歲或以上人士接種復必泰疫苗

由新鴻基地產 （00016） 繼觀塘創紀之城5期後，位於上水廣場的社區疫苗接種中心今日（3月16日）正式啟用，是第2個由新地免費提供場地的社區疫苗接種中心。兩個場地分別佔地逾萬平方呎，每個場地每日可為1,000至1,500名市民接種疫苗。

新地代理寫字樓租務部總經理盧經緯表示，希望這兩個中心啟用後，可鼓勵更多北區和觀塘區的市民接種疫苗，讓香港早日戰勝疫情，社會回復正常運作。

新地郭基煇聯同青年聯會及義工　向基層家庭派抗疫物資【下一頁】

上水廣場社區疫苗接種中心位於該寫字樓的17樓，距離港鐵上水站只有1分鐘步程，開放時間為每天上午9時至下午6時，為12歲或以上人士接種復必泰疫苗。上水廣場社區疫苗接種中心啟用前，北區居民需前往戶外的粉嶺和興遊樂場接種疫苗。

另外，位於觀塘創紀之城5期的社區疫苗接種中心已於3月11日投入服務，專為3歲至17歲兒童、青少年和60歲或以上長者提供科興疫苗接種服務。該處毗連APM，市民可經觀塘站直達APM二樓，再到創紀之城5期寫字樓大堂乘搭專用升降機到達接種中心。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

相關文章：【第五波疫情】稻香周三起局部恢復本港食肆營運　堂食服務至下午4時

相關文章：【第五波疫情】港怡醫院提供150床位接收非新冠病人　佔可使用床位逾半

開啟hket App，閱讀全文
港股 疫情 科興 BioNTech 疫苗 觀塘 上水 apm 新鴻基地產（00016） 新地

上一篇文章

友邦（01299）反彈跑輸中資股？ 加息及回購中長綫點睇？

下一篇文章

港交所388股價升11% 孫運喜：短期見底、上望水位仍吸引
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中概股股災】高盛：美國機構投資者持5.8萬億中資股、ATM為首　互聯網股估值已反映潛在風險因素
【中概股股災】高盛：美國機構投資者持5.8萬億中資股、ATM為首　互聯網股估值已反映潛在風險因素
【美股期貨】俄烏停戰呼聲增加　道指期貨升逾300點　納期升幅擴至1.7%（不斷更新）
【美股期貨】俄烏停戰呼聲增加　道指期貨升逾300點　納期升幅擴至1.7%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升547點　阿里巴巴美股高港股5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升547點　阿里巴巴美股高港股5%（不斷更新）
【盲盒監管】遭消費者協會點名批評　泡泡瑪特：已暫停食品行業合作的定製盲盒業務、股價跌3%
【盲盒監管】遭消費者協會點名批評　泡泡瑪特：已暫停食品行業合作的定製盲盒業務、股價跌3%
【港股北水+夜期】北水吸資78.7億元　趁反彈減磅科技股　夜期升164點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水吸資78.7億元　趁反彈減磅科技股　夜期升164點（不斷更新）
【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再插12%、ADR逼上市價
【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再插12%、ADR逼上市價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款