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【有相睇】股市波動嚇怕業主　即時大減價沽貨　港灣豪庭高層低估價7%沽

股樓投資 17:55 2022/03/16

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近期市場不穩，有業主加速沽貨。美聯物業黃永財表示，近期股市波動，嚇怕港灣豪庭業主即時減價45萬，並以790萬元沽出2房單位，低銀行估價約7%。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

成交單位為港灣豪庭7座高層B室，實用面積436平方呎，屬2房間隔，擁企理裝修，景觀開揚，加上價錢合預算，吸引用家承接。據了解，單位原放盤叫價835萬元，因應連日股市波動，決定減價45萬，以790萬元成交，折合實用呎價約18,119元。據悉，上址早前銀行估價達850萬元，現成交價低約7%。

他續指，上述單位原業主於2004年4月以約215.6萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利574.4萬元，升值近2.7倍。

同場加映︰【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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撰文 : 謝昕蕎

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