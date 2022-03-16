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【互聯網監管】淘寶微信抖音等明確設置算法關閉鍵　用戶可自行關閉個性化推薦

股市 17:52 2022/03/16

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【互聯網監管】淘寶微信抖音等明確設置算法關閉鍵　用戶可自行關閉個性化推薦

今年初內地《互聯網信息服務算法推薦管理規定》出台，有內媒統計，截至週二（15日），抖音、騰訊 （00700） 微信、阿里巴巴 （09988） 淘寶等多款App均已列出算法關閉鍵，允許用戶在系統設定關閉「個性化推薦」，惟目前大部分APP都把「個性化推薦」關閉鍵藏得比較深，一般會在隱私、廣告相關的設置選項中找到。

近年不乏App主打個人化推介，利用算法為用戶提供精準推送，其後有App們被指會大規模收集和使用用戶個人信息，今年1月《互聯網信息服務算法推薦管理規定》出台，明確了算法推薦服務提供者應當以顯著方式告知用戶其提供算法推薦服務的情況；向用戶提供不針對其個人特徵的選項，或者向用戶提供便捷的關閉算法推薦服務的選項。該規定自3月1日起施行。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

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