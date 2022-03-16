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【證監監管】英皇違洗黑錢監管遭罰款540萬　證監：處理第三者資金轉帳散漫

宏觀解讀 17:45 2022/03/16

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【證監監管】英皇違洗黑錢監管遭罰款540萬　證監：處理第三者資金轉帳散漫

證監會譴責英皇證券及英皇期貨，並處罰540萬元。證監會指，英皇沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，沒有實施充足而有效的政策和程序，減低與第三者存款及付款相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險，批評「英皇以散漫的態度處理客戶的第三者資金轉帳」。

證監會指出，在2016年12月至2017年12月期間，英皇證券及英皇期貨分別例行地處理732項及32項第三者資金轉帳，合共約10.5億元及1,760萬元，但沒有妥善地審查這些轉帳是否合理。

證監特別指出三點：

  • 儘管英皇的政策規定客戶需就第三者資金轉帳提供充分的理據，但部分客戶轉帳在沒有解釋理由的情況下，仍然獲得批准；
  • 就有提供理由的轉帳而言，英皇的員工依賴客戶提供的資料，而沒有作出查詢或要求他們提供證明文件核實；及
  • 儘管客戶需要解釋他們與第三者的關係，但英皇的政策沒有規定他們提供文件作為佐證。

證監會批評，儘管某些客戶要求的第三者資金轉帳出現預警跡象，英皇亦未能識辨可疑的轉帳及作出適當的查詢。

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