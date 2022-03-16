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馬來西亞民眾偽造快測確診 拎有薪假居家隔離

環球社會熱點 18:11 2022/03/16

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新冠肺炎Omicron變種病毒引發新一輪疫情，但有指症狀較輕，不少國家及地區允許確診民眾自行在家隔離。馬來西亞媒體採訪兩名民眾，揭露當地的檢測有何漏洞，讓民眾可以公然偽造霆診，獲得有薪在家隔離假期。

【新冠疫苗】已打針港人 5月初免隔離入境新西蘭 【下一頁】

《星報》（Star News）的其中一名受訪者示範，利用陰性快速檢測結果修圖，製造出兩條線的確診假象，並將照片上傳至馬來西亞的防疫程式MySejahtera，並成功獲認證為確診，取得7日居家隔離令。由於非高危族群，受訪者不需去診所或疫情評估中心。

受訪建築工人表示，由於代表確診的線來自同一張照片，像素與燈光幾乎一樣，難以被發現造假，除非有人非常仔細檢查。

【輝瑞疫苗】料向美國申請 為65歲以上打第4針 【下一頁】

另一名受訪者則解釋，因保姆突然告假，臨時需要照顧兩歲的兒子，在請假被拒後只能出此下策。受訪者稱使用朋友的檢測結果，同樣順利獲得居家隔離令。

馬來西亞衛生部官員表示，在現行相關法例下，根本沒有條文授權衛生部對付確診造假人士，只能依靠公司採取行動。官員鼓勵發現有員工造假的公司向衛生部舉報，避免有人可能利用假確診騙取保險賠償。

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責任編輯：吳漢培

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