【香港國際旅遊展】2022香港國際旅遊展延期　改為8月18-21日舉行

▲ 原定於今年6月份舉行的香港國際旅遊展（ITE 2022）將延期於2022年8月18日（周四）至21日（周日）舉行。（香港國際旅遊展官網圖片）

鑑於香港最新一波疫情嚴峻，原定於今年6月份舉行的香港國際旅遊展（ITE 2022）將延期於2022年8月18日（周四）至21日（周日）舉行。

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主辦方的聲明顯示，展會將維持去年安排，8月18日和19日上午只供成功辦理登記或受邀業界及專業人士入場，持證者於這兩天內可不限次數進場；而8月19日下午至8月 21 日開放予公眾人士付費進場。

補貼計劃仍然適用

聲明提到，雖然ITE慣常使用1號館，但8月只能使用3D和3E館，規模較2021年增約50%。另外，延期不影響ITE 2022適用香港政府的會展業資助（CEISS）。因此，去年12月 30日或之前已付款的參展商仍可享有8折優惠，而9折優惠期延長至6月30 日。

此外，ITE 2022 較早前已被香港政府工貿署初步審核爲合資格的展覽會，合資格的香港參展商可申請「中小企業市場推廣基金」資助相關開支，最高資助額為有關核准開支總費用的50%或10萬港元，以較低者為準。

主辦單位預計，延期不會改變展會的審核狀況，如有任何重大變更，將在網站公佈。

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責任編輯：李智美