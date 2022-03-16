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【NFT】LINE宣布與軟銀、VISA等26企合作　打造全球NFT生態圈

股市 17:41 2022/03/16

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LINE宣布與軟銀、VISA等26企合作　打造全球NFT生態圈

社交媒體LINE宣布，將透過旗下子公司LINE NEXT，與26間業界頂尖企業合作，打造全球NFT（非同質化代幣）生態圈，並以各企業旗下熱門IP內容，創作NFT作品並讓用戶透過熟悉的支付工具買賣NFT。

目前加入合作計畫的企業包括軟銀集團、VISA（美：V）、Crypto.com、樂天世界等。

據悉，LINE NEXT旗下的全球NFT交易平台「DOSI」預計將在今年上半年推出使用，協助全球企業與創作者建立NFT市場、發展社群與生態圈，以提供一般用戶進行NFT交易。

LINE表示，藉由此次多元跨域的策略結盟，LINE NEXT將與國際頂尖的遊戲、娛樂、網路漫畫、元宇宙、藝文與服務廠商攜手合作，拓展全球NFT生態圈，建立跨國的NFT價值鏈。此外，LINE NEXT將與Mythical Games合作開發區塊鏈主網。

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