【烏克蘭戰爭】俄議員不滿制裁 促美國歸還阿拉斯加

俄羅斯發動俄烏戰爭遭美國制裁，包括限制俄羅斯石油進口。俄羅斯一名國會議員不滿美國制裁對俄羅斯經濟造成損失，要求美國歸還阿拉斯加作為賠償，更聲稱要取回南極主權。

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俄羅斯國家杜馬（下議院）議員Oleg Matveychev被視為克里姆林宮的政治化妝師，不時代表政府高級官員發言。

Oleg Matveychev周日（13日）接受俄羅斯國家電視台的採訪時表示，俄羅斯應該考慮就制裁及戰爭本身造成的損失索取賠償，指俄羅斯應該把錢取回來。

Matveychev指控美國沒收了俄羅斯的財產，要求美國歸還所有屬於俄羅斯帝國、蘇聯及當前俄羅斯的財產。

俄羅斯帝國於1841年將北美殖民地出售給美國，包括阿拉斯加及加州的古堡Fort Ross。按照Matveychev的說法，他要求美國歸還阿拉斯加等地區。

Matveychev在節目中更表明，由於俄羅斯人發現了南極，所以俄羅斯應該取回南極主權。

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俄羅斯牽涉體育禁藥風波被罰停賽，該國運動員期間只能以俄羅斯奧委會（Russian Olympic Committee）的名義出戰奧運及冬奧。

Matveychev在節目上聲稱，俄羅斯運動員被非法奪走奧運獎牌，希望外界能夠歸還給俄羅斯。他又要求美國允許俄羅斯引渡揭發俄羅斯禁藥醜聞的吹哨者Grigory Rodchenkov。

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責任編輯：鄭錦玲