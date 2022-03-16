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【長和系】屈臣氏計劃6月 退出俄羅斯市場

股樓投資 19:00 2022/03/16

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長和(00001)旗下零售業務部門屈臣氏集團在一份聲明中表示，決定今年6月底停止在俄羅斯的業務，理由是經營業績不理想。長和周三收報52.75元，上升0.5%。

【大行點睇】高盛指美國機構投資者 持倉中概股總值7,500萬美元 若沽清H股需時161日  詳情請看【下一頁

屈臣氏集團在聖彼德堡的47家分店，將於6月底前停止營運。發言人指出，多年來當地團隊為提高業務績效作出了許多嘗試，但效果不理想。消息指，屈臣氏集團俄羅斯網店將於3月21日停止接受訂單，而實體店將於6月30日關閉。

【友邦1299】一文看盡友邦績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

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截至去年上半年，長和東歐保健及美容產品銷售的息稅前溢利為10.5億元，佔集團整體業務的16%。屈臣氏在俄羅斯、烏克蘭及波蘭俱營運業務。

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撰文 : 李尚毅

長和（00001） 港股

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