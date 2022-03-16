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【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假

理財智慧 19:16 2022/03/16

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為了保障僱員的僱傭權益，及鼓勵僱員接種疫苗，政府今日（16日）在立法會，建議就《僱傭條例》（第57章）作出三項主要修訂，包括：僱員因遵守《預防及控制疾病條例》，即第599章的規定，以致無法上班可視為病假日，可獲疾病津貼；因病被解僱屬不合理解僱；另外，在未有提供充分醫學理由下拒絕接種疫苗而被解僱，不被視為不合理解僱。

勞工及福行局局長羅致光表示，第一項修訂是在《僱傭條例》中清楚訂明，僱員因遵守第599章的規定，例如檢疫或隔離令，以致活動範圍受限制，缺勤期間可視為《僱傭條例》下的病假日，而符合條例所訂明相關資格的僱員，可享有疾病津貼。

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考慮到實際情況，有關的證明可包括電子形式的文件，而不再局限於現行法例所要求的醫生證明書，或俗稱「病假紙」。《僱傭條例》中其他與疾病津貼有關的現行條文將維持不變。

第二項修訂是，清楚訂明僱員按第599章規定，以致活動範圍受限制而缺勤，僱主因此解僱他們或更改他們的僱傭合約條款，都不是正當理由。受影響的僱員可就不合理解僱，或不合理更改僱傭合約條款，而提出補償申索。

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第三項修訂是清楚訂明僱員經僱主要求後，在未有提供充分醫學理由下拒絕接種疫苗，如因而被解僱，並非不合理解僱。這項修訂既涵蓋《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）下「疫苗通行證」的要求，亦包括第599L章不適用的情況，例如商業大廈內一般寫字樓僱員。

羅致光表示，第三項修訂並非要求或鼓勵僱主解僱未能符合第599L章接種疫苗規定，或拒絕出示接種疫苗證明的僱員。只是在僱主因僱員無合理原因卻未有接種疫苗而作出解僱的情況下，免除被指稱不合理解僱的責任。

羅致光又強調，此條款設有日落條款，當新冠疫情受控及疫苗接種不再構成公共健康重大考慮時，將予以廢除。

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撰文 : 陳楚琨

疫苗 疫苗通行證 疫情 僱傭條例 經濟 香港 羅致光 立法會 病假 僱傭合約

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