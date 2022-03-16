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【NFT】西班牙藝術家Joan Cornellà首推NFT 共5,555枚頭像4月拍賣 白名單Challenge即日開始

理財智慧 15:01 2022/03/16

分享：

西班牙諷刺藝術藝術家Joan Cornellà與數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB合作，推出其首個NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》。頭像於昨晚（15日）亮相後，即獲世界各地超過名人、NFT界及財經界達人、潮流與藝術界的收藏家關注，更得到積極參與NFT投資的新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛發文，以示對Cornellà的支持。

Joan Cornellà的NFT系列為《MOAR by Joan Cornellà》，共推出5,555個獨特頭像，當中包括50個傳奇藝術作品，即將在4月發行。白名單用戶、公眾(以荷蘭式拍賣公開發售)、以及團隊均可購入。所有生物均由Cornellà親手繪製，都是其筆下標誌性的男女角色，有超過200種屬性，全部均獨一無二。

同場加映 【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

此NFT系列是講述世界因外星人入侵而受到全面封鎖，在MOAR大宅內的賓客，包括人類、喪屍及半機械人均被困在內，並只好繼續和平地生活在一起，另外MOAR大宅內設有商店、遊戲以及虛擬展覽，將於今年11月陸續推出。

《MOAR by Joan Cornellà》NFT白名單挑戰登記詳情：

登記日期：即日至 3月19日下午12時正 (香港時間)

1. 於@FWENCLUB Instagram Reels，點選原創歌曲《Put me on your WL》並創建動態音樂短片

2. 隨意跳舞、唱歌或繪畫，做任何喜歡做的事

3. 標籤 @FWENCLUB及 #putmeonyourWL，連同Discord帳號於 Reels文字內容

4. 分享到Instagram Story或Twitter及標籤FWENCLUB，緊記用戶帳號須設定為公開

5. 加入FWENCLUB Discord 及積極參與討論 https://discord.gg/fwenclub

同場加映 【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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