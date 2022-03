【NFT】西班牙藝術家Joan Cornellà首推NFT 共5,555枚頭像4月拍賣 白名單Challenge即日開始

西班牙諷刺藝術藝術家Joan Cornellà與數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB合作,推出其首個NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》。頭像於昨晚(15日)亮相後,即獲世界各地超過名人、NFT界及財經界達人、潮流與藝術界的收藏家關注,更得到積極參與NFT投資的新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛發文,以示對Cornellà的支持。

Joan Cornellà的NFT系列為《MOAR by Joan Cornellà》,共推出5,555個獨特頭像,當中包括50個傳奇藝術作品,即將在4月發行。白名單用戶、公眾(以荷蘭式拍賣公開發售)、以及團隊均可購入。所有生物均由Cornellà親手繪製,都是其筆下標誌性的男女角色,有超過200種屬性,全部均獨一無二。

同場加映 【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

此NFT系列是講述世界因外星人入侵而受到全面封鎖,在MOAR大宅內的賓客,包括人類、喪屍及半機械人均被困在內,並只好繼續和平地生活在一起,另外MOAR大宅內設有商店、遊戲以及虛擬展覽,將於今年11月陸續推出。

《MOAR by Joan Cornellà》NFT白名單挑戰登記詳情:

登記日期:即日至 3月19日下午12時正 (香港時間)

1. 於@FWENCLUB Instagram Reels,點選原創歌曲《Put me on your WL》並創建動態音樂短片

2. 隨意跳舞、唱歌或繪畫,做任何喜歡做的事

3. 標籤 @FWENCLUB及 #putmeonyourWL,連同Discord帳號於 Reels文字內容

4. 分享到Instagram Story或Twitter及標籤FWENCLUB,緊記用戶帳號須設定為公開

5. 加入FWENCLUB Discord 及積極參與討論 https://discord.gg/fwenclub