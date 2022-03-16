【烏克蘭】美國廠商支援烏克蘭　提供偵測型無人機作軍事行動

▲ 近日來自美國猶他州的無人機廠商Teal Drones，表示可提供旗下的偵察型無人機予烏克蘭軍隊使用，讓他們可避免採用有潛在安全疑慮的中國製產品，遭到俄軍鎖定位置。（資料圖片）

烏克蘭局勢持續緊張，西方國家紛紛為烏克蘭送上軍備。近日來自美國猶他州的無人機廠商Teal Drones，表示可提供旗下的偵察型無人機予烏克蘭軍隊使用，讓他們可避免採用有潛在安全疑慮的中國製產品，遭到俄軍鎖定位置。

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據外媒Deseret News報道，無人機公司Teal Drone創辦人George Matus在日前接受採訪時表示，已和美國陸軍簽下第二份開發合約，主要用研究新型偵查無人機系統。另外公司也準備將最新重點機款「黃金之鷹」（Golden Eagle），提供給烏克蘭軍使用。

據悉，黃金之鷹無人機體積輕盈，可以輕鬆放入背包，同時可幫助保護地面軍隊的安全，在戰鬥時可以偵測所有角落或山丘。George Matus更指出：「雖然深圳大疆無人機較容易購買，但難保因中俄關係密切程度，無人機反而會籍此取得烏克蘭軍位置反擊，令軍隊陷入危險。」

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責任編輯：黃顯晴

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