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油價急升增生產成本 菲律賓官員提議4天工作周

環球社會熱點 17:44 2022/03/16

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面對石油價格飆升而生的生活成本劇增，全球各國政府紛紛採取行動應對。其中，菲律賓經濟部官員反對暫停對石油產品徵收稅款，主張為受影響行業提供更多補貼，以及縮短上班日數，改為4天工作週。

約翰遜出訪沙特及阿聯酋 尋求增加石油天然氣產量 【下一頁】

菲律賓財政部長杜明奎（Carlos Dominguez III）在周三（16日）透過電視訪談表示，政府預計今年的燃油消費稅收益為1,314億披索（197億港元），佔當地國內生產總值（GDP）約0.5%。杜明奎稱，若暫停向燃料徵收消費稅，會使今年赤字佔GDP比例，從預計的7.7%增加至8.2%，債務比率從估計的60.9%、增加至GDP的61.4%。

沙特阿聯酋請拜登食閉門羹 拒通電討論石油 【下一頁】

經濟規劃部長Karl Chua指，菲律賓以往亦面對石油價格大幅波動，通常直接援助受影響行業或人口、包括最貧困的50%家庭提供直接援助。Chua同時提議縮短工作時間，實行四天工作週，降低企業及工人成本。

此外，勞工部亦提出3個月工資補貼，正尋求批准動用240億比索（36億港元）援助。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

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責任編輯：郭麗明

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