【業績│中概股】直播平台鬥魚上季經調整虧損收窄至1.12億人幣　平均付費用戶按年減少30萬　美股盤前抽升逾17%

▲ 【業績│中概股】直播平台鬥魚上季經調整虧損收窄至1.12億人幣 平均付費用戶按年減少30萬

中概股之一的直播平台鬥魚（美：DOYU）公布2021年第4季及全年業績，上季收入按年增2.6% 至 23.28億元（人民幣，下同），高過預期；淨虧損為1.93億元，按年減少15.5%；經調整虧損為1.12億元，按年減少36.7%。

今日中概股港股大反彈，鬥魚美股盤前再揚，現升17.61%，報1.68美元。

上季鬥魚MAU年增7.2% 惟平均付費用戶按年減30萬

鬥魚主席兼首席執行官陳少傑稱，去年充滿挑戰，宏觀環境複雜，鬥魚去年繼續實施核心戰略，進一步發展以遊戲為中心的內容生態系統，涵蓋更廣泛遊戲種類及投資優質內容。鬥魚稱，上季移動 MAU（月活躍用戶）按年增長 7.2%至6240萬；平均付費用戶約730萬，按季增長10萬，但按年跌30萬。

鬥魚：繼續積極探索更多增長及變現途徑

陳少傑稱，未來鬥魚繼續豐富內容，鞏固在遊戲直播行業地位的同時，繼續探索新的增長舉措。鬥魚副總裁曹浩則稱，將繼續積極探索更多增長及變現途徑。

全年營收91.65億元，按年跌4.6%；全年淨虧損為 6.20億元，2020年同期賺4.05億元；經調整淨虧損為4.00億元，而2020年同期則賺5.42億元。

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