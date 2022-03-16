▲ 【中概股反彈】金發局丁晨：國務院聲明掃除市場不明朗 韋安祖：引入未盈利硬科技公司較生科股易

國務院副總理劉鶴主持金融穩定發展委員會專題會議後，發稿提及平台經濟、內房、中概股等多個市場關注議題，觸發港股急反彈。金融發展局董事、南方東英總裁丁晨指，港股連日波動引發投資者疑問，認為劉鶴、國務院最新表態明確各部門推出重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，能掃除市場不明朗。

金發局月初發表報告，提出三大建議改革港股上市制度，包括在未盈利生科公司上市規則第十八A章的基礎上，擴闊至「硬科技」公司。

與現時按臨床研究階段、成熟投資者參與，來判斷生物科技公司是否符合要求，金發局董事、聯交所上市委員會前主席韋安祖（Andrew Weir）承認，生科行業有清晰發展階段，而「硬科技」定義較廣闊，但與生物科技需要科學背景來判斷，要理解「硬科技」相對容易（layment）和直接，認為除了以監管來判斷，也可循公司融資次數、有否獨立和專業投資者參與，來判斷是否合適上市。

金發局報告也提及全面檢視GEM定位，吸引中小型企業、 大灣區或海外新興企業上市，該局行政總監區景麟稱，除了現有改革上市制度的研究報告，金發司也在籌備報告，提出建議改良香港市場流動性，令GEM更能吸引專業投資者，增強其融資能力。

相關文章：

【港股分析】瑞信邵志銘：港股18000點的支持強惟不要心急 宜先試水溫才分注買入

【港股分析】國信程嘉偉：港股正處本輪第二階段配置期 首選本地銀行及保險股

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**