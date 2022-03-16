【新股IPO】A SPAC遞交上市申請 發起人包括鄭志剛

再有特殊目的收購公司（SPAC）遞交上市申請，根據聯交所資料顯示，A SPAC已於周二（15日）遞交上市申請，此為本港第10間申請上市的特殊目的收購公司(SPAC)。

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A SPAC發起人包括A SPAC (Asia) Holdings Corp.、新世界發展(00017)執行副主席兼行政總裁鄭志剛旗下裕承科金（00279）及匯通永利資產管理，分別持有A SPAC已發行B類股份約73.25%、16.05%及10.7%。海通國際為其獨家保薦人。

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A SPAC旨在收購或與一個或多個特殊目的收購公司併購目標進行業務合併（即SPAC併購交易），傾向在消費行業(其將利用科技促進其在亞洲的增長和發展，特別是在中國內地和香港)物色潛在目標。

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記者：張以正