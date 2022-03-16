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【烏克蘭戰爭】推高油價 美國航空公司齊加價

環球社會熱點 17:22 2022/03/16

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俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家紛紛宣布限制俄羅斯原油進口，導致能源價格攀升。外媒報道，美國一眾航空公司紛紛提高機票售價，應對油價飆升導致成本激增。美國達美航空表示，雖然機票價格上漲，但需求依然旺盛，上周銷售紀錄更創歷史新高。

澤連斯基認烏克蘭不加入北約 和談條件更現實 【下一頁】

《路透社》報道，達美航空（Delta Air Lines）將單程機票價格提高約1成，應對不斷上漲的燃油價格造成的負擔，而聯合航空（United Airlines）及西南航空（Southwest Airlines）亦承認，已提升機票價格。美國航空公司（American Airlines）行政總裁Doug Parker表示，未對油價飆升情況感到緊張，強調即使油價達每桶100美元（約780港元）或更高的價錢時，公司亦能賺錢。

達美航空表示，雖然機票價格上漲，但需求依然非常強勁，上周機票銷售紀錄創歷史新高。達美航空行政總裁Ed Bastian指，從未在之前的職業生涯中看到較現時更強勁的需求。聯合航空及美國航空同樣表示，航班需求較以往任何時候都大，聯合航空更指由於顧客人數增加，其季度收入已接近內部預測巔峰。

數十烏孕婦防空洞分娩 俄軍烏東醫院挾400人質 【下一頁】

雖然俄羅斯入侵烏克蘭已擾亂東歐空中交通，但美國飛往歐洲其他地方航班需求依然旺盛。達美航空表示，飛往歐洲航班預定未受影響。捷藍航空（JetBlue Airways）行政總裁​​Robin Hayes亦指，預約往來英國及美國的航班機票數目出現驚人的反彈。

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責任編輯：李俊儀

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