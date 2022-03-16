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【中概股反彈】滴滴盤前曾飆近五成、愛奇藝升三成　國務院：中美監管問題溝通上取得積極進展

股市 16:54 2022/03/16

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國務院：中美監管問題溝通上取得積極進展　滴滴出行愛奇藝盤前急升

國務院金融穩定發展委員會今日召開專題會議，釋放多個積極信號，包括中美雙方監管機構的溝通取得積極進展，同時亦會繼續促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。消息刺激多隻中概股盤前飆升。

當中，滴滴（美：DIDI）盤前一度飆升近五成，高見2.66美元，現報2.46美元，升36.7%；愛奇藝（美：IQ）現報2.74美元，升29.9%；拼多多（美：PDD）最多升近三成，高見35.5美元，現報35.06美元，升28.4%；阿里巴巴（美：BABA）升兩成，現報91.6美元，升19.3%。

據國務院金融委會議透露，關注中概股，中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案，中國政府繼續支持各類企業到境外上市。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

相關文章：【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展

【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）

美股 中國概念股 國務院金融穩定發展委員會 愛奇藝（美：IQ） 拼多多（美：PDD） 經濟 金融 阿里巴巴
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