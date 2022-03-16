▲ 【業績│公用股】長建去年調整後純利升22%至75億元、末期息升至1.81元 李澤鉅：高通脹料為受規管業務帶來更高收益

長江基建 （01038） 去年純利升3%至75.15億元，若撇除英國業務在2020年及2021年非現金遞延稅項相關支出，以及集團於2020年出售 Portugal Renewable Energy錄得的收益，調整後純利升22%。長建末期息升1.1%至1.81元，全年派息2.5元，現價股息率5厘。

來自英國業務的溢利貢獻跌9%至23.71億元，主要由於當地企業稅率由19%上調至25%，去年英國業務遂錄得高於2020年的非現金遞延稅項相關支出，以及一筆無形資產遞延稅項負債之稅額抵免亦於年內入賬。撇除2020零年及2021年的非現金遞延稅項，來自英國業務的溢利貢獻應升7%。

澳洲業務的溢利貢獻升2%至19.03億元，Australian Gas Infrastructure Group 及 EDL 表現強勁，惟規管重設令配電網絡的溢利貢獻有所減少。

長建去年錄得來自營運的現金流增長8%至84億元，創歷史新高。截至去年底，長建持有現金81億元，負債淨額對總資本淨額比率為14.7%。

環保需求日益迫切為長建帶來擴展機遇

主席李澤鉅指，集團大多數受規管業務近期已完成規管重設安排，將於未來數年提供可預期之穩定收入，而英國及澳洲目前通脹高企之形勢，將為集團受規管業務帶來更高收益及更穩固的受規管資產基礎。

李澤鉅又稱，長遠普遍對疫情逐步改善抱審慎樂觀態度，而隨著環保需求日益迫切，長建的增長和擴展機遇正迅速湧現。

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