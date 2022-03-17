【理財智慧】香港如果發生地震 火險究竟包唔包? 租樓有需要買嗎?

在3月14日半夜兩點左右，香港發生了地震，事發後不少網民都在討論區發文，但相信不少的讀者在地震發生時正在熟腄，也沒有收到政府的「緊急通知」，但如果因為地震而有任何財物損失，應該買甚麼類別的保險呢?

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地震包唔包

如果為了保障因為天災而引致的損失，我們需要買一份樓宇結構保險 ( 俗稱火險)，不少保險公司提供的「火險」產品都包括大部分因為天災而引起的結構損失，包括颱風及暴風、地震、山泥傾瀉及地陷等，但有部分市面上的保險產品對於如果因為地震或天然災寄引起的火災是不受保、部分也列是地震而引起的結構損失不提供保障，因此投保前要留意條款。

火險唔包財物

「火險」的產品只限於住宅的基本結構，包括牆、天花等，但如果因為天災引起屋內的財物損失，單買「火險」是不足夠的，如果想保險屋內財物便需要一份「家居保險」和「第三者責任保險」，家居保險即發生意外而引起屋內的財物損失都可以獲得保障，甚至部分保險產品可以因為竊而引起的損失都可以受保；後者是如果因為「跌左隻窗」令他人受傷，都可以受保。

申請按揭一定要買

基本上如果買樓是做按揭的話，銀行一定要求買家為住宅購買火險，主要是保障銀行本身，因為按揭是將樓宇抵押予銀行，他們需要保持樓宇的完整性，萬一業主未能按時供款，甚至變成「銀主盤」，銀行都不會收回一個結構有問題的單位。同時，購買火險的必須為業主本人。

有部分公契要求管理公司購買，部分新樓或政府資助樓宇都會為大廈購買大廈投保統保保險，即統一為大廈購買集體火險，並由管理公司投保，而保險會在每月的管理費中攤分。即使在有統保的情況下，但如果業主覺得保障不足夠可以自費再為單位額外購買一份火險。

租戶無需買火險

如果讀者只是租戶的話，不需要為單位購買火險，正如前面提及業主才可以為單位買火險、也理應業主本身已經買了。但如果租戶因為擔心天災而引起的財物損物，可能直接購買一份家居保險。同時，正如前面提及，租戶也可以買一份第三者保障，正如前面提及，如果不幸「跌左隻窗」，導致第三者受傷或財物損失都可以獲得保障。

先留意投保額不是留意投保範圍

因為「火險」主要是以按揭貨款額或物業重建為計算，前者便是向銀行借貸的金額、後者便是由測量師估值重建物業的費用，再以投保額之一個百分比作為保費率，多數後者便會較便宜，特別是要留意避免出現「保額不足」的問題，例如重建價值為100萬，投保時只買了重建價值一半的保額即50萬，一旦火災，保險公司只會賠償一半即25萬，其他的費用便需要自己支付。

村屋舊樓買唔買到

一般30年樓齡或以下，投保相對簡單，甚至在網上便可以申請，但保費的高低取決於住宅的大少，但如果是樓齡較大，有可能保險公司會拒保，有部分網上報價平台直接列明樓齡50年以上不受保，因此可能便需要直接聯絡經紀報價。同樣地，村屋和獨立屋都是需要額外報價，特別是村屋由於失竊機會較高，因此如果購買家居保的話，部分保險公司會徵收較高的費用。

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撰文 : 陳佳恩