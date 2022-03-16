香港第五波疫情嚴峻，連日確診個案數以萬計，市民生計亦大受影響。為幫助受困之基層社群抵抗疫症及減低他們的經濟負擔，博愛醫院喜獲蘇黎世保險（香港）（下稱「蘇黎世香港」）慷慨解囊，捐款港幣23萬8千元以購買2,100份愛心防疫包，內有快速測試劑、酒精搓手液及乾糧等等，將透過博愛醫院屬下多個家庭服務及長者服務單位派送予有需要之家庭，希望於疫情期間讓基層市民無論在抗疫物資、服務或經濟上都得到適切和穩定的支援，共同走出疫境。 博愛醫院獲蘇黎世保險（香港）捐贈2,100份愛心防疫物資，為基層市民解決燃眉之急，共同走出疫境。

▲ 博愛醫院獲蘇黎世保險（香港）捐贈2,100份愛心防疫物資，為基層市民解決燃眉之急，共同走出疫境。

愛醫院董事局李柏成主席衷心感謝蘇黎世香港的之愛心捐贈：「面對香港疫情的嚴峻時刻，基層市民首當其衝受到最大程度及最直接的影響，承受前所未有的壓力。蘇黎世香港及時伸出援手，大大紓緩弱勢社群之急切需要及壓力。」



蘇黎世香港行政總裁許金桂先生表示：「第五波疫情下，廣大市民對自我檢測的需求大增，於搜購日常物資時亦面對困難，基層市民的生活更是百上加斤。蘇黎世香港一直致力關懷社區，堅信身心健康是社區發展不可或缺的部分，所以今次積極與博愛醫院合作，為有需要的家庭帶來一點援助與溫暖，亦衷心希望社會各界守望相助，共同走出疫境。」



博愛醫院董事局李柏成主席呼籲各界善長踴躍捐輸，支持博愛醫院各項抗疫工作，以解市民燃眉之急。李主席強調博愛醫院上下同寅會堅守崗位，以助社會各界及弱勢社群應對疫情。只要各界攜手合作，共襄善舉，定能戰勝疫症。



有關博愛醫院



博愛醫院創立於1919年，一直秉承「博施濟眾‧慈善仁愛」的宗旨服務社群。時至今日，博愛已發展成為一所具規模的慈善機構，屬下設有超過100個服務單位，遍及港九新界，服務範圍包括中西醫療、牙科、安老、青少年及家庭服務，教育服務以及基層住屋服務，深入社會不同層面，為廣大市民提供適切的服務，每年受惠人次超過150萬。博愛醫院積極拓展多元化服務，關顧社會上各弱勢社群的需要。如需了解更多資訊，請瀏覽博愛醫院網站：http://www.pokoi.org.hk



有關蘇黎世



蘇黎世保險（香港）是蘇黎世保險集團轄下之機構，竭誠為個人、商業及企業客戶提供全面又靈活的一般保險及人壽保險服務，照顧他們在保險、保障及投資上的需要。集團在香港的業務始於1961 年，至今已於本港一般保險市場上成為五大保險公司之一1及於投連險業務排名為香港第5 位2。請瀏覽 www.zurich.com.hk 了解有關蘇黎世保險（香港）的更多資訊。

1 保險業監管局2021年1 月至12 月香港一般保險業務的年度統計數字，以毛保費計算。

2 保險業監管局2021年1 月至12 月香港長期保險業務的年度統計數字，以投資相連壽險業務的有效直接業務保單數目及保費計算。



蘇黎世保險集團（蘇黎世）是一家全球領先的多險種保險公司，為遍及210 多個國家和地區的5,500萬名客戶提供各種財產及意外保險和人壽保險產品及服務。早於150 年前，蘇黎世已成立並致力為保險業帶來改變。除了提供保險產品外，蘇黎世亦越來越注重支援社區預防服務，例如推廣身心靈健康和抵禦氣候變化。



秉承「携手創造精彩未來」的品牌承諾，蘇黎世立志成為負責任及最具影響力的企業之一。根據《標準普爾全球企業可持續發展評估》，蘇黎世是世界上最可持續的保險公司之一，目標在2050 年實現淨零排放。在2020 年，蘇黎世推行蘇黎世森林計劃，以保育於巴西之原生森林和恢復生物多樣性。



蘇黎世現有僱員約56,000 名，集團總部設立在瑞士蘇黎世。蘇黎世的控股公司蘇黎世保險集團公司（ZURN）在瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange）上市，具有在OTCQX 場外交易的一級美國存託憑證計劃（ZURVY）。請瀏覽 www.zurich.com 了解有關蘇黎世的更多資訊。



(特約)