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憂滯脹比通脹更甚？速睇滯脹是什麼？

股市 16:30 2022/03/16

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市場憂慮環球經濟會出現滯漲，到底滯脹是甚麼呢？按目前環球經濟形勢來看，出現滯脹的機會又有多大？簡單來說就是在同一期間出現3個經濟現象：

1. 經濟增長停滯不前甚至輕微下跌

2. 通脹高企不下

3. 失業率上升

1973年出現的環球滯脹可說是過去100年來最具代表性的例子。當年10月埃及和敘利亞聯手襲擊以色列，爆發中東戰爭，以阿拉伯為首的石油輸出國組織（OPEC）決定以石油作武器，禁運石油到美國及其他幫助以色列的國家。

*俄烏局勢緊張　美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

霎時間全球出現石油荒，商品價格隨而大漲。打工仔薪酬的上升追不上物價的漲幅，短期實質利率（銀行利率減通脹率）跌入負數區（其實自2009年至今，實質利率也是負數），企業經營困難，失業率高企。當時香港打工仔普遍加薪雙位數也感到生活十分吃力。

最令投資者感到沮喪的是恒生指數從1973年3月10日的1775點（當時的歷史高位）下跌至1974年12月10日之150點，跌幅超過91%。如此巨大跌幅，除了石油危機原因外，也因當時金融市場監管漏洞多，一些上市公司老闆和市場金融大鱷趁機造市加大跌幅。

環球經濟出現滯脹機會有幾大？【下一頁

欄名 : 3分鐘睇市

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