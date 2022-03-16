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【虛擬實境】Audi結合VR技術　打造車用娛樂

科技 18:30 2022/03/16

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德國科技娛樂初創公司Holoride上周六（12日）在美國年度藝術節大會SXSW上宣布，將與台灣科技公司HTC合作，在奧迪（Audi）的汽車上推出車用VR娛樂系統。（官網截圖）

隨著人們對元宇宙的關注增加，虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術亦成為科技市場發展的主流。德國科技娛樂初創公司Holoride上周六（12日）在美國年度藝術節大會SXSW上宣布，將與台灣科技公司HTC合作，在奧迪（Audi）的汽車上推出車用VR娛樂系統。據悉，該裝置將隨汽車移動，即時調整VR眼鏡內虛擬世界的遊戲畫面，預計將於今年6月推出。

【MWC 2022】HTC推全新元宇宙平台VIVERSE　夥高雄市政府號召「元居民」

據外媒《CNN》報道，是次VR娛樂系統以結合現實和虛擬世界為目標，乘客佩戴專用的VR眼鏡HTC VIVE Flow後，眼鏡內的感應系統和軟件將會快速感應和捕捉現實環境的轉變，建構出與現實世界互動的虛擬遊戲，Audi舉例指，如果汽車在向右轉或加速時，虛擬世界內的遊戲飛船也會同時轉右和加速。 

另外，乘客更可以透過是次的車用VR娛樂系統遊玩擴增實境（AR）遊戲，如Pokemon Go等。Holoride和Audi更表示，系統將支援虛擬世界的購物平台，乘客可透過系統購買NFT（非同質化代幣）。

Holoride表示，車用VR娛樂系統將於今年6月，在Audi的A4、A5、A6、A7、A8、Q5、Q7、Q8以及全電動的e-tron和e-tron GT等車款率先推出。據悉，搭配VR娛樂系統的車款將於德國、英國以及美國首先推出，隨後會於歐洲、加拿大、日本以及中國上市。

值得留意的是，Holoride強調該技術並非Audi專用，預計未來將與更多車廠合作，擴大車用娛樂系統的發展。

【電動車】Volvo夥星巴克　建電動車充電站網絡

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責任編輯：文睿

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