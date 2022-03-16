▲ 【內房危機】郭樹清：支持優質房企兼併收購困難房企優質項目 彭勵機構向內房放貸

中銀保監主席郭樹清表示，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，持續完善「穩地價、穩房價、穩預期」房地產長效機制，積極推動房地產行業轉變發展方式，鼓勵機構穩妥有序開展併購貸款，重點支持優質房企兼併收購困難房企優質項目，促進房地產業良性循環和健康發展。

銀行保險堅定支持實體經濟發展

郭樹清又指，銀行保險機構從大局出發，堅定支持實體經濟發展，滿足市場主體合理融資需求，加大融資供給，新增貸款要保持適度增長。促進中小微企業融資增量、擴面、降價。

各部門和派出機構要鼓勵銀行保險機構創新支持國家科技研究，更好服務關鍵核心技術攻關企業和「專精特新」企業，並提升金融服務鄉村振興質效，助力「新市民」在城鎮安居創業，同時繼續規範發展第三支柱養老保險，推動完善健康保險服務。

加強與香港金融監管部門的溝通協作

郭樹清強調，要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力，並要加強與香港金融監管部門的溝通協作，支持香港金融市場健康發展。

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