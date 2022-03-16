【電動車】中國疫情升溫 據報Tesla上海工廠今起停工兩日

隨著中國疫情升溫，各地都收緊防疫政策，據《路透社》引述一份內部發給供應商的通知，電動車巨頭特斯拉（Tesla，美：TSLA）的上海工廠將在周三（16日）和周四（17日）停產兩天。

特斯拉員工和供應商周三被告知此事，但沒有說明停工原因。上海工廠現正生產特斯拉Model 3和 Model Y車型。

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由於新冠病例增加，包括上海在內的中國許多城市正在進行大規模檢測，並封鎖公寓和辦公大樓，以遏制疫情。這些措施導致部分地區的工廠關閉，為供應鏈帶來壓力。

特斯拉在上海工廠除了為當地市場生產汽車，同時也向德國和日本等市場出口。根據中國乘用車協會的數據，特斯拉在2月份交付了5.6萬輛汽車，其中3.3萬輛用於出口。即每天平均生產大約2,018輛汽車。

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責任編輯：黃苑筠