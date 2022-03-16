▲ 【內地疫情】鴻海富士康部分深圳廠房復工 傳Tesla 上海工廠停產兩日

有內媒指，鴻海旗下富士康有份組裝iPhone 的深圳廠房周一（14日）傳出短暫停工後，富士康周三（16日）在嚴格遵循官方防疫政策要求，做好園區內閉環管理及員工健康照護後，相關園區已恢復部分生產經營。

此外，有內媒引述消息指，電動車巨企Tesla（美：TSLA）的上海超級工廠將於周三和周四（17日）暫停生產兩天。

鄭州園區iPhone產能佔比較深圳高 停工影響有限

鴻海富士康稱，部分員工生活、工作、交通都在富士康深圳主要園區內，實行「兩點一線」封閉式管理。報道指，目前富士康鄭州、成都園區均正常運營，上述園區是蘋果（Apple）（美：AAPL）產品代工的主力園區，深圳園區暫停運營對富士康整體業務的影響有限。富士康鄭州和深圳園區為iPhone兩大生產基地，其中鄭州園區產能佔比更高。

報道引述行業分析機構「群智諮詢」副總經理陳軍認為，短期富士康深圳園區暫時停工對蘋果iPhone出貨量造成的整體影有限，如僅停工一周，後續生產可以補回損失。

Tesla通知供應商和員工今、明停工

除了深圳外，上海新冠確診個案上升。有內媒報道指，Tesla 供應商和員工周三接到了通知，生產將在周三和周四暫停。但通知沒有説明停工的原因。

Tesla 上海超級工廠不但為內地市場生產Tesla 電動車，也向德國和日本等市場出貨。據中國乘用車協會的數據，該公司2月份交付了56515輛汽車，其中出口33315輛。目前尚不清楚這兩天的停工是否適用於其他工廠的運營。

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