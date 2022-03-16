  • 24°C
香港時間 : 2022316日 (三) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】鴻海富士康部分深圳廠房復工　傳Tesla 上海工廠停產兩日

股市 16:33 2022/03/16

分享：

【內地疫情】鴻海富士康部分深圳廠房復工　傳Tesla 上海工廠停產兩日

有內媒指，鴻海旗下富士康有份組裝iPhone 的深圳廠房周一（14日）傳出短暫停工後，富士康周三（16日）在嚴格遵循官方防疫政策要求，做好園區內閉環管理及員工健康照護後，相關園區已恢復部分生產經營。

此外，有內媒引述消息指，電動車巨企Tesla（美：TSLA）的上海超級工廠將於周三和周四（17日）暫停生產兩天。

鄭州園區iPhone產能佔比較深圳高 停工影響有限

鴻海富士康稱，部分員工生活、工作、交通都在富士康深圳主要園區內，實行「兩點一線」封閉式管理。報道指，目前富士康鄭州、成都園區均正常運營，上述園區是蘋果（Apple）（美：AAPL）產品代工的主力園區，深圳園區暫停運營對富士康整體業務的影響有限。富士康鄭州和深圳園區為iPhone兩大生產基地，其中鄭州園區產能佔比更高。

報道引述行業分析機構「群智諮詢」副總經理陳軍認為，短期富士康深圳園區暫時停工對蘋果iPhone出貨量造成的整體影有限，如僅停工一周，後續生產可以補回損失。

Tesla通知供應商和員工今、明停工 

除了深圳外，上海新冠確診個案上升。有內媒報道指，Tesla 供應商和員工周三接到了通知，生產將在周三和周四暫停。但通知沒有説明停工的原因。

Tesla 上海超級工廠不但為內地市場生產Tesla 電動車，也向德國和日本等市場出貨。據中國乘用車協會的數據，該公司2月份交付了56515輛汽車，其中出口33315輛。目前尚不清楚這兩天的停工是否適用於其他工廠的運營。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

相關文章：

【電動車】郭明錤：蘋果Apple Car團隊已解散　如要2025年量產就要半年內重組

【TSLA】Tesla不足一周兩度上調內地車型售價、Model Y高性能版累加3萬至近42萬人幣　 美國車型同步全線加價

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車 疫情 防疫措施 電動車 Apple Tesla 鴻海

上一篇文章

【內房危機】郭樹清：支持優質房企兼併收購困難房企優質項目　彭勵機構向內房放貸

下一篇文章

市場憂經濟出現滯脹 到底環球經濟出現滯脹機會有幾大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊700】騰訊跌9%曾失300關　段永平揚言「沽出巴郡買騰訊」
【騰訊700】騰訊跌9%曾失300關　段永平揚言「沽出巴郡買騰訊」
港股下試一萬八 剖析兩大致命傷
港股下試一萬八 剖析兩大致命傷
【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再插12%、ADR逼上市價
【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再插12%、ADR逼上市價
【恒指夜期+ADR】夜期升547點　阿里巴巴美股高港股5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升547點　阿里巴巴美股高港股5%（不斷更新）
【中概股股災】高盛：美國機構投資者持5.8萬億中資股、ATM為首　互聯網股估值已反映潛在風險因素
【中概股股災】高盛：美國機構投資者持5.8萬億中資股、ATM為首　互聯網股估值已反映潛在風險因素
【美股期貨】議息結果公布前　道指期貨偏軟跌53點（不斷更新）
【美股期貨】議息結果公布前　道指期貨偏軟跌53點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款