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【全球經濟】俄稱將對「不友善」國家債權人支付盧布 專家批評：等同違約

理財智慧 18:10 2022/03/16

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俄羅斯預定16日支付兩款美元計價公債的利息，總額1.17億美元，若無法如期配息還有30天寬限期。寬限期過後仍不支付，則構成違約，羅斯財政部長Anton Siluanov日前表示，會運用人民幣儲備支付部分利息，因為制裁讓該國無法取得歐元、美元。對於來自「不友善」國家的債權人，俄國則警告會以盧布支息。

【電動車】中國疫情升溫 據報Tesla上海工廠今起停工兩日【下一頁

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早前報價顯示，俄羅斯外幣公債目前成交價格僅剩面值的20%，這暗示人們對於取回債款極無信心。債信機構已將俄國主權信評下砍至最低的「垃圾」等級，惠譽警告俄國「即將」違約，新興市場經濟學家William Jackson解釋，雖然俄羅斯部分外幣公債（2018年開始發行）允許政府在無法以他種貨幣支付的情況下改以盧布償款，但3月16日到期的公債並不適用。Jackson表示，有鑑於此，30天寬限期後若俄國仍以盧布支息，將等同違約。

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然而在另一方面，有分析人士相信，1998年俄羅斯金融危機應該不會重演。J.P.摩根分析師Nikolaos Panigirtzoglou表示，俄羅斯2014年併吞克里米亞後，外國投資人及銀行就開始逐步降低俄國曝險，跟90年代中期高槓桿基金滿手俄國資產的情況不同。截至目前為止，俄國出兵烏克蘭事件，只讓新興債市受到些微影響，原物料價格飆升的衝擊反而較嚴重。

【消委會測試】7款家居燒烤爐安全成疑 其中一款保護裝置失靈即冒煙著火 機電工程署籲停用【下一頁

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記者：鄭日棱

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俄羅斯盧布 烏克蘭 經濟 俄羅斯

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