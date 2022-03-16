【室內設計】90後夫婦購500呎舊屋 花58萬翻新成北歐風極簡家居

說到北歐風設計，一般人聯想到的畫面是純白色的牆身、木地板和IKEA的家具，但事實上北歐風格變化多端。今次介紹一所簡潔舒適的北歐風家居，該單位是2003年落成的私人屋苑，位於沙田區馬鞍山的海典灣，實用面積為約500呎，間隔為兩房一廳一廁加開放式廚房，由一對90後夫婦購入物業自住。由於是舊樓單位，需要重新全屋裝修作新居之用，花費約58.4萬元裝修，全屋色調運用淺棕色、粉橙色、及森林綠色為主，以北歐風的弧形圓滑綫條點綴。

家居的藝術氣息十足，卻十分清新自然，不落俗套，身處此地有如到訪北歐小國。客廳方面，由於北歐風家居重視採光，因此設計師用淺色牆色改善單位採光，並運用大量淺木頭家具裝飾，以柔和燈光相互配合，呈現與自然共生的氛圍。客廳有多個大櫃，卻絲毫不佔用任何空間，客廳的儲物櫃加入弧形線條，減輕單位高身大櫃笨重的感覺。

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此儲物櫃具備儲物和展示的用途，共分為三層，上下兩層為儲物櫃，中間的一層為展示櫃，設計師安裝了透明玻璃，讓屋主可以擺放並展示其心愛的裝飾品，亦可分隔上下層木櫃，如此大的儲物櫃卻只有四道實木櫃門，但可以減少櫃身線條，增加空間感。北歐風的家居講求極簡與實用，因此客廳沒有安裝電視機，電視櫃上擺放一幅屋主喜歡的畫作，不但能提升藝術品味，更能讓屋主專注當下，讓身體與心靈徹底放鬆。

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廚房位於門口旁邊位置，本來亦只有一邊工作檯，即呈現「L」型設計，設計師改成趟門設計後，便能打造呈「U」型的兩邊櫥櫃，加大工作位置及收納量。廚房門位及牆身拆除，改成錘目紋玻璃趟門，充滿工藝感的錘目紋玻璃帶朦朧美，而且透光不透明，有修飾外面客廳的作用。而廚房趟門連貫了門口旁邊的客廳高櫃，高櫃以層板作間隔，楊屋主擺放日常用品、裝飾品和植物。

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客廳的另一邊是飯廳，擺放了淺木色飯枱和淺綠色坐墊木椅，桌上擺放圓滾滾的啞色瓷器點綴，並插了乾花，單單是客飯廳，就有多處地方以弧形藝術品和小燈潤飾，可愛療癒而不會過分俗套。飯枱後方設置了一個大鞋櫃，統一地使用了大客廳儲物櫃的粉橙色，設計師將鞋櫃升高貼頂，離地的設計能減少空間的壓迫感。

房間方面，設計師一道粉橙色大木門，分隔客飯廳和房間區域，打開木門就是通往房間和書房的走廊，設計師將大木門設計成趟門，除了減少佔用空間，更可利用門身的直條設計修飾客廳。

業主衣物收納量較大，原本的主人房空間不足以處理收納量，所以在書房位置也打造了大型衣物收納空間。在格局上，將書房的門移到正中間位置，便能騰出空間，用作衣物收納之用，更有足夠位置放置工作枱。

具體費用： 雜項費用：20,000元 清拆費用：40,000元 泥水費用：84,000元 油漆費用：48,000元 水電費用：98,000元 木器傢俱及設計費用：240,000元 門及玻璃工程費用：54,000元 全工程合計：584,000元

圖片由 1sec.Left Studio 提供

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責任編輯：龍紀瑩