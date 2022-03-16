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【大行報告】滙證：騰訊等中資科網股已呈超賣　阿里巴巴及網易的風險回報相對較高

股市 16:10 2022/03/16

分享：

【中概股反彈】滙證：騰訊等中資科網股已呈超賣　阿里巴巴及網易的風險回報相對較高

中概股大幅波動，滙證指，根據基金章程，部分退休基金只能投資美國上市股份，而截至去年底，該行覆蓋的5家兩地上市、市值逾50億美元的中資科網股中，17%由機構投資者以美國ADR方式持有，基於今年來股價平均跌42%，相信有關比例進一步下降，而美國零售投資者持有美國ADR比例，約佔股份約22%至44%

科指騰訊阿里巴巴升兩成、美團京東升三成【下一頁】

滙證指，現時騰訊 （00700） 、網易 （09999） 、京東 （09618） 及阿里巴巴 （09988） 已呈超賣，估值均低於歷史平均水平，展現長線投資價值。該行指，由於監管前景及地緣政治風險不明朗，中資科網股估值仍有可能進一步向下，擁有盈利的科網股防守性相對較高，其中阿里巴巴及網易的風險回報相對較高。

滙證假設四大科網股的新業務及非核心業務完全沒有價值，股價較策略投資價值折讓50%，並計及最新公布的現金水平，股價平均仍有9%下跌空間。

瑞信邵志銘：宜先試水溫才分注買入【下一頁】

參考中移動 （00941） 於2007至2009年監管風波期間，估值由30倍降至10倍，若科網股估值以同一幅度下跌，意味平均下跌空間約11%，而基於美國制裁風險進一步推低中移動估值至7倍，科網股仍有下跌空間。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

相關文章：【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）

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港股 大行報告 騰訊控股（00700） 中國概念股 制裁 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 網易（美：NTES） 地緣政治

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【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展

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