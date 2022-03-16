【MPF】駿隆：2月市場逾5億元轉入港股基金　美股基金有近7億元淨流出

恒指今年2月持續向下，強積金顧問公司駿隆表示，市場在2月轉換大約共7.89億元到強積金保守基金，以及5.37億元到香港股票基金。而美國股票基金錄得6.69億元的淨流出，代表成員對美股持較不樂觀的看法。

駿隆指，今年首兩個月均有資金從美股轉移到港股，但港股市場於2月實際錄得負回報，令轉入資金最終未能達到避險效果；加上市場由於不確定因素較多而較為動盪，成員不宜過度就短線市況作出投資調整。

宏利MPF歐洲股票基金今年表現最差

對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟分析指，成員於2月約有13億元資金流入債券和貨幣市場，其主要來源為混合資產市場，涉及有9億元。他建議強積金成員在調整強積金資產配置時，應考慮較長線的投資年期，而非短線波動，除了應了解資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

駿隆亦公布，今年至今表現最差的成分基金為宏利的MPF歐洲股票基金，年初至今負回報17.7%；萬全的美國股票基金、BCT（行業）環球股票基金亦分別負回報15.5%、負回報11.8%。表現最佳的成分基金首三位都是人民幣債券基金，景順的人民幣債券基金表現最佳，年初至今回報為1%。

強積金市場佔有率方面，駿隆指今年2月，業界龍頭首三位依次為宏利（26.6%）、滙豐（17.9%）及永明（11.0%）。由於加息預期和政治局勢不明朗引致股票市場動盪，強積金總資產從年頭1.18萬億元下滑至1.13萬億元。

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