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【置業故事】鎖定屯門啟豐園　火力全開講價　凌晨2時入市　代理：客人買樓贈老人家住

股樓投資 16:19 2022/03/16

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有外區客認爲樓市已見底，近日到屯門搵盤，為免筍盤被人搶先一步，所以不惜於凌晨2時入市。美聯物業黃瑞麟說，屯門啟豐園3座低層E室，實用面積326平方呎，兩房間隔，原開價500萬元，近日態度回軟，終以458萬元易手，成交價低市價3%，實用呎價約14,049元。

代理透露，買家為外區客，物色單位送給「老人家」居住，由於早前一個心儀樓盤被人搶先一步購買，所以見上址樓價合理後，即決定入市，跟業主議價後，終於凌晨2時決定購入上址單位。

延伸閱讀　美聯：業主劈價百萬出貨頻現　沙田第一城減價盤多3倍　一文看清10大屋苑實況【下一頁

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資料顯示，原業主於2017年3月以360萬元購入上址，持貨5年，現帳面賺98萬元，物業期內升值27%。

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 啟豐園 美聯物業

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