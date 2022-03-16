【置業故事】鎖定屯門啟豐園　火力全開講價　凌晨2時入市　代理：客人買樓贈老人家住

有外區客認爲樓市已見底，近日到屯門搵盤，為免筍盤被人搶先一步，所以不惜於凌晨2時入市。美聯物業黃瑞麟說，屯門啟豐園3座低層E室，實用面積326平方呎，兩房間隔，原開價500萬元，近日態度回軟，終以458萬元易手，成交價低市價3%，實用呎價約14,049元。

代理透露，買家為外區客，物色單位送給「老人家」居住，由於早前一個心儀樓盤被人搶先一步購買，所以見上址樓價合理後，即決定入市，跟業主議價後，終於凌晨2時決定購入上址單位。

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資料顯示，原業主於2017年3月以360萬元購入上址，持貨5年，現帳面賺98萬元，物業期內升值27%。

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