【大行報告】 高盛更新覆蓋內房股目標價 指國企具行業優勢 將呢股內房龍頭列入「確信買入」

高盛對中國房地產發表最新研究報告，指行業目前仍然受壓，其中民企估值偏低，該行覆蓋的大多數民營房企現價水平為2021年市盈率的僅0.1至0.5倍，較歷史低位低約50%，反映出此次下行周期中，內房面對的財務壓力較過往大，相信是由於市場疲弱及融資渠道收縮所致。

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該行預期內房或需更長時間始能復甦，因此流動性壓力導致的不良資產處置可能會持續影響企業估值恢復，不過國企在行業中更具優勢，雖然短期內亦受到市場疲軟的影響，但國企融資渠道相對較多，可依靠較低的融資成本用於未來投資。該行將中國海外（00688）取代華潤置地（01109）的「確信買入」地位，目標價亦由25元上調至30元。該行指出，中海外減值損失目前為國企同業中最高，考慮到其領先的資產質量及流動性狀況，認為水平不合理。

高盛對內房股最新投資評級及目標價：

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民營房企方面，該行相信，在弱市中幸存的民企，估值會改善，若實體市場恢復穩定及信用風險解決後，當中世茂集團（00813）、合景泰富（01813）及龍光集團（03380）可獲重新調整。

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記者：郭秀慧