【Fintech】華泰國際夥AQUMON 推出智能投顧服務　料AI推薦資產配置可抵禦部分股市波動風險

▲ 【金融科技】華泰國際夥AQUMON 推出智能投顧服務 主打AI推薦資產配置、可抵禦部分股市波動風險

本地金融初創AQUMON宣布，與券商華泰國際旗下財富管理平台「漲樂全球通」推出「樂投」智能投顧合作項目。「樂投」智能投顧通過使用 AQUMON 的大數據分析和組合構建工具，篩選多款基金形成優質基金池，其後對基金池內產品分析， 再根據投資者的風險承受能力自動推薦與其風險偏好匹配的投資組合。

華泰國際董事總經理、網絡金融與零售業務部主管兼「漲樂全球通」負責人朱亞莉指出，「樂投」提供10個不同風險偏好和波動率的投資組合，每個組合中的基金數量約在 8至11 種左右，覆蓋股票、債券等資產，涉及美國、亞洲、歐洲多個國家和地區及醫療、科技、金融等多個投資主題。

組合投資有助散戶渡過危機狀態

近期港股波動較大，問及如何用AI抵禦風險，朱亞莉指出，雖然「樂投」採取大範圍資產配置，包括股票、債券等，可以抵禦部分財務波動風險。AQUMON 的行政總裁兼聯合創始人雷春然表示，雖然中概股下跌，但商品表現不錯，組合投資有助散戶渡過危機狀態。

朱亞莉提到，「樂投」會根據每位投資者的風險承受能力，自動推薦與其風險偏好匹配的投資組合並進行監控，持倉與投資目標發生重大偏離時及時提供調倉建議，並按季度對持倉進行回顧。「樂投」的起投門檻為 500 美元，並不設投顧費和基金申贖費。

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